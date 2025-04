Mario Kart World – Les dernières infos du Direct

Annoncé comme l’une des killer app de la Nintendo Switch 2, Mario Kart World fera partie du line-up de lancement ce 5 juin 2025. Aujourd’hui, Nintendo tenait donc son Direct d’une quinzaine de minutes, dédié exclusivement au jeu, promis comme un aperçu en profondeur du projet.

Et autant dire que l’éditeur n’a pas déçu côté contenu : circuits, objets, persos, nouveaux modes… tout y est passé. L’occasion de constater que cette nouvelle entrée dans la série ne se contente pas de lisser sa formule qui n’a plus rien à prouver.

La grande nouveauté, c’est le mode balade. Concrètement, tous les circuits sont reliés entre eux via une vaste carte ouverte qu’on peut explorer librement, en solo ou à plusieurs, avec même un cycle jour/nuit et des éléments à découvrir façon jeu d’aventure : pièces et panneaux cachés, petites missions disséminées un peu partout, à activer via un interrupteur P. On pourra y rouler tranquillement, faire des photos, ou simplement rejoindre le circuit de son choix de manière organique.

Côté circuits, Mario Kart World a dévoilé plusieurs nouveautés, tout en revisitant certains tracés emblématiques des opus précédents pour les intégrer au monde ouvert. On a ainsi vu passer des environnements variés comme le Circuit Mario Bros (style canyon), Trophéopolis (urbain), la Cité Fleur-de-sel (ambiance aquatique), ou encore le Pic de l’Observatoire, et le Cinéma Boo.

Côté objets, on note l’arrivée de la carapace à pièces, de la fleur de glace, des marteaux, et du sort de Kamek. Mention spéciale à la plume acrobate, qui permet de sauter pour éviter les obstacles et les vils pièges de vos adversaires.

Le jeu proposera tous les modes classiques : grand prix, time attack, course VS et en équipe, un mode bataille, mais aussi un mode survie, sorte de battle royale façon Mario Kart, où les derniers joueurs du classement de chaque course seront exclus du tournoi.

En multijoueur, le jeu permet jusqu’à vingt-quatre participants en ligne, huit joueurs en local sans fil, et quatre en écran partagé. À noter aussi un système de rewind pour moins de frustration, et une mécanique de saut chargé pour franchir des obstacles ou accéder à des zones alternatives.

Nintendo ne cherche pas ici à simplement réitérer l’exploit du dernier opus, mais bien à réinventer la formule de l’une de ses licences les plus lucrative avec Mario Kart World. Rendez-vous le 5 juin pour vérifier si cette ambition tient la route.