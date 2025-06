Luto – Pas tout à fait seul dans le noir

Luto, voilà un nom que nous n’avions pas vu depuis un moment déjà. Le survival horror développé par les espagnols de chez Broken Birds Game avait été annoncé en 2021 pour une sortie en 2022. Mais c’est finalement en 2025 que la déambulation horrifique va voir le jour. Le 22 juillet plus précisément.

L’année 2025 est déjà chargée en propositions horrifiques. Entre le retour de Tormented Souls, l’arrivée de Cronos de Bloober Team et la venue prochaine du nouvel opus de Silent Hill avec f, qu’est-ce que Luto aurait de plus à nous raconter que toutes ces autres sorties ? La proposition de Broken Birds Game arrivera-t-elle à nous glacer le sang de terreur et d’effroi ? Ou le jeu sera-t-il un énième survival horror au mieux sympathique qui se noiera dans l’océan horrifique promis pour cette deuxième partie d’année 2025 ?

Alone in the house…

Vous y incarnez un mystérieux protagoniste qui tente coûte que coûte de sortir de sa maison. Mais chaque tentative se solde par un échec, forçant notre héros à reprendre de zéro sa fuite. Mais au fur et à mesure des essais et des éternels recommencements, la perception de la réalité de notre avatar sera chamboulée. Une longue et intense descente vers les enfers va alors débuter. Mais à quelle fin ?

Qu’est-ce qui pourrait bien retenir prisonnier notre héros ? Le trailer fraîchement sorti met l’accent sur plusieurs thématiques et mots comme la perte, l’amour, l’espoir, les mensonges ou encore l’enfer. Notre protagoniste serait-il responsable d’une tragédie profondément refoulée à la manière d’un James Sunderland ? La maison servirait-elle de purgatoire, ou sera-t-elle un personnage à part entière ? Le titre même du jeu, Luto signifiant le deuil en espagnol, ne serait-il pas un indice sur la véritable orientation empruntée par l’histoire ?

Au-delà de ses promesses scénaristiques, les développeurs ont mis l’accent sur les différentes manières de vous effrayer. La claustrophobie, la monophobie (peur d’être seul) ou encore la nyctophobie (peur du noir) seront au cœur de la boucle de gameplay.

Vous l’aurez compris, et vu dans les images du trailer ci-dessous, Luto se veut être une expérience horrifique intense où la fuite vers l’avant n’est pas une option mais la solution. À la manière d’un Martha Is Dead ou d’un Maid of Sker, ici vous n’aurez pas le choix de vous battre ou de vous cacher, vous devrez faire face à l’horreur. Luto est prévu pour le 22 juillet 2025 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.