Loulan: The Cursed Sand – Le prochain jeu China Hero Project

Quelques mois après la sortie de Lost Soul Aside, Sony Interactive Entertainment dévoile sur son blog officiel Loulan: The Cursed Sand, un hack and slash que son réalisateur Hongwen Huai décrit comme « hautement inspiré du premier God of War ». Le jeune studio ChillyRoom, à l’origine du projet, réunit des artistes et développeurs ayant fait leurs armes chez PlatinumGames, Santa Monica Studio et FromSoftware. Une équipe animée par la volonté manifeste de repousser les limites du genre et épaulée par le programme China Hero Project de SIE.

China Diablo Project

Nous aurons donc affaire à un action-RPG situé quelque part sur l’ancienne Route de la Soie. Son héros, le Sable Maudit, est un garde royal exilé et ressuscité, parti à la recherche de sa dulcinée, la princesse du Royaume de Loulan. Grâce à son statut de guerrier squelette, il peut alterner entre deux formes : la forme sableuse, qui en fait un combattant équilibré, et la forme osseuse, qui s’active lorsque vous décidez de transférer votre sable dans votre arme, offrant alors un panel de compétences taillées pour le combat contre plusieurs adversaires.

En ce qui concerne les ennemis, le studio évoque plusieurs factions, notamment la puissante famille royale. Enfin, le jeu vous fera voyager dans une version fantastique — propulsé par l’Unreal Engine 5 — de l’Ouest Lointain, c’est-à-dire entre la cordillère du Kunlun, l’une des plus longues chaînes de montagnes de Chine, et le corridor du Hexi, situés dans l’actuelle région du Xinjiang. Des environnements à la direction artistique léchée, qui rappelleront sans doute un certain Diablo IV, entre tons ocres, architectures monumentales et atmosphère mystique.

Au-delà de ses influences vidéoludiques évidentes, Loulan: The Cursed Sand puise son imaginaire dans de véritables découvertes archéologiques faites en Chine en 2003. C’est à cette époque qu’a été mise au jour la célèbre momie de la Princesse de Xiaohe, âgée d’environ 3 800 ans et remarquablement bien conservée grâce à la sécheresse extrême du désert du Taklamakan. Cette figure énigmatique a fasciné les chercheurs du monde entier : bien que retrouvée au cœur de l’Asie, elle présente des caractéristiques physiques étonnamment occidentales, une grande taille, des traits européens marqués et surtout, une longue chevelure rousse. Une apparence qui, encore aujourd’hui, alimente les débats sur les origines et les migrations des peuples de l’Ouest vers les confins de la Chine ancienne.

Maintenant que les présentations sont faites, on ne peut qu’espérer que ChillyRoom atteigne ses ambitions et que Loulan: The Cursed Sand bénéficie de plus de soin et de finitions que Lost Soul Aside. En attendant, préparez la crème solaire et vos paréos +4 légendaires : Loulan: The Cursed Sand devrait bientôt refaire parler de lui.