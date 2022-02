ANNO: Mutationem – Le prochain China Hero Project prend son envol

L’avenir du jeu vidéo s’annonce fascinant. S’il est difficile de ne pas avoir d’idées noires en observant le poids de l’industrie sur notre environnement (des minéraux toujours plus rares, des polluants toujours plus nombreux, un marché toujours plus gourmand) ou sur la société, on se rassure en observant que notre média reste pluriel, conservant autant que possible l’innovation et la créativité en son sein, et qu’il s’enrichit de sensibilités diverses grâce aux studios qui apparaissent à tous les coins du globe. Un constat agréable que renforcent des initiatives comme China Hero Project, programme qui aura permis la mise au monde imminente de ANNO: Mutationem.

Un petit rappel sur ce qu’est China Hero Project ? Derrière ce nom se cache en fait un programme initié par Sony et qui vise à découvrir des studios indépendants chinois prometteurs, les sponsoriser et leur permettre de tenter la grande aventure du marché international en profitant de sa force de frappe commerciale (à la condition évidente que les titres en question rejoignent le catalogue du holding). Une initiative sympathique qui aura permis à des jeux comme F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (plutôt bien reçu) ou même Hardcore Mecha (assez sympa) de voir le jour et qui n’a pas fini de délivrer de belles galettes comme Lost Soul Aside (très attendu).

Bien. Maintenant que nous y sommes, le dernier projet du studio pékinois Thinking Stars s’illustre à nouveau avec un court trailer qui met en lumière sa direction artistique résolument audacieuce (entre 2D et 3D, pixel art, mais effets visuels modernes, tout ceci au service d’une esthétique cyberpunk pleinement assumée) et la frénésie de son gameplay, mais surtout sa date de sortie, fixée au 17 mars 2022. Une excellente nouvelle pour les amateurs d’action-platformer qui n’auront pas trouvé ce qu’ils voulaient dans les dernières sorties (Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2, par exemple).

Indéniablement, nous sommes aux anges et nous avons hâte de nous plonger dans ce monde coloré et hostile aux côtés d’Ann. Qu’en est-il pour vous ? Dans tous les cas, ANNO: Mutationem s’offrira aux joueurs PlayStation 4 et 5, mais également PC (via Steam) dès le 17 mars prochain. Vivement que Lost Soul Aside marche sur les pas de ce titre et nous annonce enfin sa date de sortie.