5 trophées Platine sur PlayStation en moins de 5 minutes ? C’est possible.

Le monde des joueurs est divisé en deux catégories : les chasseurs de trophées et de succès, traquant le platine et l’or à tout prix, et ceux pour qui c’est aussi important que leur première couche culotte. Mais pour les premiers, cette traque peut tourner au sacerdoce, surtout quand on se frotte à des titres à la durée de vie colossale (hello Hades ou les MMMORPG), ou exigeant des réflexes dignes des plus grands maitres du Hokuto Shinken (qui a dit Returnal ?).

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi, ou ont hiberné au cours des 17 dernières années, pour débloquer les ultimes trophées/succès, il faut débloquer tous les autres trophées/succès de la liste intégrée aux jeux. Mais au lieu de passer de longues heures de lutte pour décrocher l’ultime récompense virtuelle, certains parviennent à prendre des raccourcis, et à récolter les lauriers de la gloire en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « Platine ».

Le chasseur de trophées notoire et YouTuber à ses heures, |BadDriver| a réalisé l’exploit de décrocher cinq trophées Platine en moins de cinq minutes. Comment faire ? Oublions les grands titres AAA ou les indés bien en vue, mais dirigeons-nous vers certains « petits » jeux dont le but de l’existence semblent juste d’être là pour vous permettre de faire grimper votre nombre de Trophées.

Sur la liste des victimes juste destinées à accroitre votre gloire : Catch The Bowling Balls, un titre développé par le studio Breaththrough Gaming disponible en téléchargement. Jeu ridiculement facile à terminer, puisque |BadDriver| boucle l’affaire en 30 secondes. Ensuite, Sakura Succubus passe à la casserole. Ce visual novel qui peut être platiné en une minute si l’on choisit de skipper les textes via le menu d’options. Les enfants aussi peuvent récolter du platine à la chaine grâce à Quick Mafs, un jeu pédagogique qui livre son trophée ultime en moins d’une minute. Les deux derniers jeux à but purement utilitariste sont Legends of Talia: Arcadia et Bowling de… Breakthrough Gaming (encore eux), tous deux mis dans le sac en 60 secondes montre en main.

Le but d’une telle vidéo, au-delà de permettre de faire chauffer le compteur de bronze/argent/or/platine, est surtout de mettre en lumière l’existence de jeu dont la seule justification ludique se justifie par le fait de donner du grain à moudre pour les chasseurs de trophées. Une véritable économie parallèle s’est créée autour de ce type de titre, à la portée ludique plus que limitée, vite développé, vite joué, et aussi vite oublié.

Une sorte de marché du chewing-gum vidéoludique, qui peut paraitre inoffensif sur le papier, mais qui a tendance à provoquer la grogne des chasseurs que l’on qualifiera de « zélés » et « traditionnalistes » (sans aucune connotation négative ni condescendance), face à ceux qui cumulent ces expériences au rabais juste pour pouvoir briller sur les réseaux sociaux. Rien de tel que quelques milliers de téléchargements pour un titre coutant quelques euros pour faire tomber de l’argent facile dans l’escarcelle de développeurs avec un sens de l’art ludique aussi présent que le sens moral dans une réunion de dictateurs.