PS Now, PS Plus – Le programme de février, le dernier avant Spartacus ?

Les rumeurs vont bon train et n’ont pas été démenties par PlayStation : un service qui viendrait concurrencer le Game Pass de Microsoft serait dans les tuyaux, dans lequel seraient fusionnés les PS Plus et PS Now. En attendant, les deux abonnements continuent de cohabiter, avec un programme un peu léger pour ce mois de février 2022. Parce que Sony garde les grosses annonces pour la révélation de Spartacus ? On l’espère…

PS Plus

Les jeux du mois téléchargeables pour les abonnés PS Plus sont connus depuis quelques jours maintenant. En tête d’affiche, les abonnés pourront récupérer le dernier jeu en date d’ Electronic Arts consacré au MMA, UFC 4. Le petit plus ? le rappeur gourmet Action Bronson apparait comme personnage jouable ! Au côté de ce dernier, le DLC de Borderlands 2 devenu un stand alone, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure permettra de remettre un coup de projecteur sur le personnage de Tina avant que son jeu à elle ne sorte (Tiny Tina’s Wonderlands, prévu pour le 25 mars). Enfin, et c’est peut-être la plus belle proposition de ce programme, Planet Coaster: Console Edition permettra à tous les fan de parc d’attraction ou de jeu de construction en tout genre de laisser libre cours à leur imagination. Attention, contrairement au deux premier jeu, ce dernier n’est disponible que sur PlayStation 5.

Ces trois jeux seront disponibles au téléchargement dès demain, 1er février.

PS Now

Le catalogue de jeux à volonté de PlayStation grossit de quelques titres chaque mois. Ce mois-ci, voici les titres qui seront ajoutés au service :

Little Big Workshop

Through the Darkest of Times

Death Squared

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Attention, GTA: Vice City ne rejoint le catalogue que de façon temporaire, et ne sera jouable que jusqu’au 2 mai prochain. Comme nous le disions en introduction, c’est donc un petit mois question line-up, avec une sélection qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais on ne serait pas étonné que Sony réserve les gros titres pour une éventuelle annonce de son projet Spartacus (nom encore provisoire).

Une annonce qu’on pourrait découvrir ce 2 février ? Sony prévoit en effet un State of Play consacré à Gran Turismo 7 à cette date. Spartacus nous semble un peu trop gros pour tenir lieu de « one more thing », mais qui sait…?