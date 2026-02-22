tt

Lost & Found: A This Bed We Made Story – Entre vagues et secrets, Sophie reprend du service

Sophie reprend du service à bord d'un paquebot dans Lost & Found: A This Bed We Made Story.

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
22 févr.
18:21

Lost & Found: A This Bed We Made Story – Entre vagues et secrets, Sophie reprend du service

22 févr.
18:12

L’esthétisme des années 2000 à l’honneur lors de l’Indie Fan Fest 2026

22 févr.
14:45

Chambardements chez Xbox et PlayStation, Mewgenics casse la baraque – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

22 févr.
11:37

40 ans de The Legend of Zelda – Un anniversaire célébré en toute discrétion

22 févr.
11:19

Nacon, lâché par ses banques, risque désormais la faillite

21 févr.
23:53

Un retour en grandes pompes pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille

Test Dragon Quest VII Reimagined — Une aventure sous anesthésie générale

Test Mario Tennis Fever – Le chaos s’invite sur le court

Test Nioh 3 – Formule changée, lame aiguisée