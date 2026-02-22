Lost & Found: A This Bed We Made Story – Entre vagues et secrets, Sophie reprend du service

Le 20 février dernier, le studio montréalais Lowbirth Games a annoncé Lost & Found: A This Bed We Made Story, une aventure narrative courte venant prolonger l’univers de This Bed We Made. Une annonce assez discrète mais qui a immédiatement déclenché une certaine excitation chez tous les joueurs qui avaient été séduit par la douce et singulière proposition du jeu.

Lors de sa sortie en 2023, This Bed We Made s’était avéré être une belle petite surprise. Nous nous retrouvions dans la peau de Sophie Roy, femme de chambre dans un hôtel montréalais des années 1950, nous étions invité à observer, fouiller discrètement toutes les chambres et interpréter tout ce qui s’y trouvait. Pas de grande course poursuite ou d’explosions spectaculaires, simplement des chambres à nettoyer, des objets oubliés ou cachés, des lettres abandonnées… Et pourtant, derrière chaque tiroir et chaque placard ouvert se cachait un fragment d’humanité. Le jeu brillait en transformant le banal en intrigue, il sublimait la simplicité et la rendait aussi captivante qu’un polar.

Un des aspects marquants était également son identité profondément québécoise. Dans la version française, l’accent de Sophie participait pleinement à l’immersion, rajoutant à d’un décor historique soigné, un ancrage culturel sincère et touchant. Cette démarche est assez facilement comprise lorsque l’on regarde d’un peu plus près les inspirations revendiquées fièrement par Lowbirth Games : Gone Home pour l’exploration intime d’un lieu à travers ses différents objets, L.A. Noire pour l’attention portée aux détails et aux comportements et Life is Strange pour l’importance des choix et surtout la place centrale accordées aux personnages (si vous ouvrez le registre de l’hôtel dans This Bed We Made, vous pourrez y voir qu’une certaine Max et une certaine Chloé sont venues louer une chambre).

Ces différents jeux ont profondément marqué grâce à leurs personnages variés et leurs récits intimes, souvent ancrés dans des réalités peu représentées. This Bed We Made s’inscrit donc naturellement dans cette lignée : une écriture attentive, des trajectoires impactantes et des personnages crédibles, jamais réduits à une simple fonction scénaristique. Le jeu s’affirme d’ailleurs fièrement LGBTQIA+ grâce à ses personnages mais également grâce à ses intrigues.

Un mystère en mer encore discret

Avec Lost & Found: A This Bed We Made Story, le décor change. Direction les années 60, à bord d’un paquebot transatlantique où Sophie occupe désormais un tout nouveau poste et où une série de vols mystérieux viendra troubler le calme de la traversée. Le cadre est tout à fait prometteur : un navire est un espace clos sans issus, presque théâtral, les tensions y montent vite et chaque passager peut être suspect.

Cette nouvelle histoire adoptera peut être un format plus condensé qu’on peut imaginer, plus nerveux, tout en conservant ce qui fait sa force première : l’observation, l’attention donnée aux indices du quotidien et les différents choix qui influenceront les relations.

Lost & Found: A This Bed We Made Story se passe dix ans après le premier, Sophie sera plus âgée et aura très probablement évolué ; est-ce que cette maturité aura un impact sur les prises de risque et de décision ? Son regard sur le monde aura-t-il changé ? Ce nouveau chapitre pourrait approfondir encore un personnage déjà très humain en explorant une nouvelle ère, celle des années 60, période charnière pleine de mutations. Aurons-nous le droit à une aventure de Sophie portée par chaque décennie ?

Un sourire pour briser le silence

Pour l’instant les informations sur le jeu sont très rares. Mis à part un très court teaser dévoilé par le studio lors de l’annonce, le jeu cultive le mystère. La vidéo volontairement énigmatique montre Sophie lisant un journal, avant de lever les yeux et briser le quatrième mur en nous souriant de manière complice. Un plan assez simple mais rempli de promesses. Ce petit clin d’œil aux joueurs laisse en tout cas entendre que le studio conservera cette proximité entre Sophie et celui ou celle qui la guide. Ce court teaser semble truffé de petits indices qu’il est surement trop tôt pour comprendre.

Lost & Found: A This Bed We Made Story nous semble être une parenthèse bienvenue. Une belle manière pour Lowbirth Games de continuer à construire un univers cohérent, centré sur les personnages, sur les détails et les silences. Dans le paysage vidéoludique souvent dominé par le spectaculaire, cette nouvelle escale nous rappelle qu’il suffit parfois d’une chambre, d’un couloir, ou désormais d’un pont de navire pour raconter de grandes histoires.