Une suite de L.A. Noire dans les tuyaux ? L’affaire semble classée

L’affaire du Dahlia Noir, faisant référence au meurtre jamais élucidé d‘Elizabeth Short dans les années 40 à Los Angeles continue de fasciner. Outre-Atlantique, elle a déjà été au centre de nombreuses spéculations, et source d’inspiration pour différents ouvrages, films, jeux vidéo et même musiques. Parmi ces oeuvres, on vous conseille notamment l’excellent roman le Dahlia Noir de James Ellroy, adapté au cinéma par Brian De Palma. Côté jeu vidéo, le dernier à s’être emparé de l’affaire est un grand classique estampillé Rockstar : L.A. Noire.

Sorti en 2011, le titre avait su convaincre le public et la critique en proposant un gameplay innovant pour l’époque, mélange d’enquêtes et d’aventures en monde ouvert, sublimé par une direction artistique et une colorimétrie rendant un parfait hommage à la Californie des années 40.

Aujourd’hui, Team Bondi, le studio derrière le titre n’est plus, mais une partie des développeurs s’est retrouvée sous la bannière de Video Games Deluxe. Et depuis quelques jours, un imbroglio digne des enquêtes de L.A. Noire est en cours. En cause, la question suivante : le studio serait-il en train de travailler sur une suite ou un spin-off du titre, treize ans après ?

Il y a trois jours, ça sentait plutôt bon, après que la compositrice Freyja Garbett ait annoncé sur Instagram qu’elle avait récemment travaillé sur un très gros projet avec les développeurs de L.A. Noire. La dame est allée encore plus loin, en citant même le nom du projet, Sowden House, mentionnant qu’il se déroule en plus dans le Los Angeles des années 40. Quand on sait que Sowden House est le nom de la maison de l’un des principaux suspects de l’affaire du Dahlia Noir, ça semblait sacrément tenir la route.

Malheureusement, Video Games Deluxe a rapidement démenti les propos de l’artiste, tuant ainsi la rumeur dans l’œuf.

« Si nous avons bien demandé à Freyja Garbett de collaborer avec nous, c’est pour un projet VR sur lequel nous avons travaillé il y a quelques années. Il s’agissait bien d’une enquête dans l’univers LA Noire, mais elle n’a pas passé le cut et correspond plus à une démo technique qu’autre chose » – Communiqué de Video Games Deluxe

Après le communiqué, les posts Instagram de Freyja Garbett ont rapidement été supprimés. Alors, vraie fausse information révélée par la compositrice, ou clause de non-divulgation non respectée ? Plusieurs éléments continuent de nous laisser penser que l’affaire n’est peut-être pas tout à fait élucidée. La compositrice a tout de même donné beaucoup de détails, et le timing rapide de réponse du studio laisse à penser qu’il s’agit peut être d’informations sensibles malgré les démentis.

Treize ans après le premier opus, et sept ans après les versions portées sur Switch, Playstation 4 et Xbox One, pourrait-on se prendre à rêver d’une suite à L.A. Noire ? Et Rockstar pourrait-il être aux manettes avec Video Games Deluxe ? À l’heure actuelle, GTA VI semble occuper tout l’esprit de l’entreprise, mais qui sait, nous ne sommes jamais à l’abri de surprises dans le monde du jeu vidéo…