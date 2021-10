League of Legends – Patch 11.20, préparez vos citrouilles !

Prenez garde en vous promenant dans la faille, vous risquez de marcher sur une citrouille ! Comme toutes les deux semaines, les créateurs de League Of Legends nous ont concocté un nouveau patch (11.20) qui, certes, n’est pas aussi conséquent que les deux précédents qui étaient dédiés au Mondial, mais il apporte son lot de Buffs et de Nerfs comme d’habitude sur quelques champions et de nouveaux skins. On fera également le point sur le Clash du Mondial.

Halloween approche et Riot a préparé les plus beaux costumes pour Yuumi, Fiora, Nami, Poppy, Syndra et Morgana (édition prestige). Les Invocateurs de la faille pourront également s’offrir le skin de Tresh « Tresh libéré », initialement prévu en tant que récompense pendant l’événement « Sentinelles de lumières ». Il sera disponible pour 750 Riot Points (RP).

Après les différentes potions magiques que les champions de League Of Legends ont reçu pour le Mondial, certains champions reçoivent des nerfs comme :

Amumu: les dégâts de son A ont été réduits et le coût en mana a été augmenté et ne scale plus sur le niveau.

Irelia : le ratio de dégâts d’attaque bonus au maximum d’effets cumulés de son passif a été réduit.

Jarvan IV : les dégâts supplémentaires qu’il pouvait avoir avec son passif ont été réduits.

Shen : les points de vie du bouclier de sa compétence passive ont été réduits.

Singed : les dégâts de base et le ratio de puissance de son E ont été réduits.

Taliyah : les dégâts que subissent les monstres avec son A ont été réduits.

D’autres champions ont reçu des petits coups de pouce :

Elise : Ses Points de vie de base ainsi que son armure ont été augmentés.

Darius : le délai de récupération de son Z a été réduit et ne varie plus selon le niveau.

Udyr : les dégâts du cône de l’ultime d’Udyr ont été augmentés.

Hecarim : le délai de récupération sur son Z a été réduit et restera fixe quel que soit son niveau, les soins contre les sbires et les monstres ont été augmentés.

Outre les champions, l’objet mythique « Mandat Impérial » est modifié et reçoit une amélioration pour les dégâts supplémentaires au premier coup. De plus, les dégâts infligés par la marque seront correctement attribués à l’allié qui aura consommé la marque suite à la correction du bug. « Châtiment », utilisé pour la jungle se voit réduire ses soins selon les PV max ont été réduits, les dégâts du Gromp et de l’ancêtre Krug sont diminués.

Préparez vos meilleurs sortilèges pour le Clash du Mondial ! Le premier week-end du Clash aura lieu les 16 et 17 octobre, la formation des équipes sera possible à partir du 11 octobre. Voici les récompenses que le Clash du Mondial de League Of Legends :