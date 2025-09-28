League of Legends – Gen.G conclut une saison exceptionnelle en LCK

C’est dans l’Inspire Arena, une salle de 15 000 places, que se jouait aujourd’hui la finale de LCK, où s’affrontaient Gen.G et HLE pour le titre annuel. C’est avec un résultat de 3 à 1 que Gen.G s’est imposé, grâce à une très grande performance de Ruler, l’AD Carry de l’équipe. Malgré la défaite, Peanut, pour son dernier match de ligue coréenne, a offert une belle performance.

Cette finale est le grand moment de l’année, puisqu’avec le nouveau format, la LCK ne dispose que d’un seul segment se déroulant sur toute l’année. C’était donc un match retour de la précédente finale de l’été, jouée en 2024 et qui opposait les deux mêmes équipes.

La couronne d’une grande année en LCK et au-delà

Toutefois, le résultat est cette fois bien différent : Gen.G reprend la couronne à ceux qui les avaient détrônés. HLE n’a pas su défendre son titre, alors même que l’équipe devrait être plus forte que sa précédente itération sur le papier, le toplaner double champion du monde Zeus les ayant rejoint en début d’année.

C’est une victoire amplement méritée et largement attendue, qui parachève une année déjà spectaculaire en ligue coréenne : seules deux équipes auront réussi à arracher un match à Gen.G. T1, au retour du MSI, ont pu briser leur série de 27 victoires en saison régulière, puis KT Rolster, sur une performance inattendue, a pu propulser Gen.G en loser bracket des play-offs. Pas de panique cependant : l’équipe a facilement arraché le ticket pour la deuxième place en finale.

Dans le même temps, la défaite a, pour HLE, un goût encore plus amer. Il s’agissait de la dernière saison du jungler de l’équipe, Peanut, qui devra raccrocher la souris dès la fin de la saison pendant au moins deux ans, puisqu’il devra commencer son service militaire l’année prochaine.

Il restera les championnats du monde pour espérer faire la différence. Il y aura d’autant plus d’enjeu que contrairement à la plupart des joueurs de son équipe, Peanut n’a jamais réussi à soulever le trophée le plus prestigieux de la discipline.

Les Worlds, compétition de tous les retournements

Gen.G en grand favori, oui, évidemment, sauf que c’était déjà le cas l’année d’avant. Gen.G a toujours eu la réputation d’être très fort lors des compétitions régionales, incapable de concrétiser lors des compétitions internationales.

C’est une vision qui tend à s’échouer face à la réalité : cette année, Gen.G a récupéré deux des trois compétitions internationales de l’année. Bien qu’ayant raté de peu le First Stand, les joueurs ont coup sur coup récupéré leur second trophée du MSI, puis ont écrasé la concurrence lors de l’Esport World Cup.

Cela dit, les équipes de la LPL, la ligue chinoise, ont montré de belles choses, et ont talonné Gen.G toute l’année lors des événements internationaux. Il ne fait aucun doute que les représentants chinois seront largement galvanisés en jouant devant un public acquis, puisque les championnats du monde se joueront en Chine cette année. D’autant plus qu’il y a une revanche à prendre : cela fait deux fois que les représentants coréens ont vaincu les représentants chinois en grande finale.

Une finale de LCK pas comme les autres

Au-delà des Championnats du monde qui s’annoncent de haute volée avec cette performance, cette finale de LCK signe peut-être également une nouvelle étape dans la reconnaissance de l’esport. Pour la première fois, en plus des traditionnelles plateformes de streaming, le sacre de Gen.G a également été diffusé sur une chaîne nationale.

La MBC a transmis la finale de LCK lors d’une heure de grande écoute, sur une plage horaire dédiée au sport traditionnel. Ce n’est pas qu’une question de popularité : l’enjeu financier est aussi important.

C’est un secret pour personne : l’esport coute cher et rapporte peu. Parmi les causes de ces manques de revenu, il y a forcément la gestion des droits de diffusion. Pour certains, cela pourrait être l’un des moyens de palier à ce lourd déficit budgétaire. Cependant, on en est encore bien loin : si l’esport bat tous ses records de spectateurs ces dernières années, il est peu probable que le public soit prêt à passer sur une plateforme payante.