Land of the Vikings – La vraie vie de vikings

La vie faite de voyages par-delà les mers, remplie de pillages en tous genres et de butins à foison vous intéresse ? Manger, boire et faire la fête font partie de votre quotidien ? Alors, nous vous invitons à découvrir Land of the Vikings, mélange subtile entre Frostpunk et Northgard. Ce jeu, développé par Laps Games, est disponible depuis le 8 novembre 2022 en accès anticipé, mais seulement en anglais (pour l’instant).

Land of the Vikings est un jeu de construction de ville à l’époque viking dans lequel vous y incarnez un jarl. Comme tout city-builder, vous aurez à gérer les ressources à votre disposition, l’emplacement des bâtiments et les citoyens. D’ailleurs, on retrouve le même principe que sur Manor Lords ou Farthest Frontier, c’est à dire pas de grille pour cloisonner la disposition de votre ville, on peut donc s’attendre à une gestion des bâtiments assez poussées qui est désormais un prérequis pour le genre. Vraisemblablement, vous pourrez également customiser vos drakkars mais aussi les bâtiments grâce à une mise à jour prochaine, vous ajouterez donc votre touche personnelle à votre petit village.

Là où le jeu compte surprendre, c’est sur sa gestion des saisons. Évidemment quand l’hiver vient, les ressources et plus particulièrement la nourriture se font rares et vous allez devoir chauffer les chaumières de vos petits citoyens. Rien d’extravagant là-dedans mais dans Land of the Vikings, les quatre saisons offrent leur lot d’opportunités mais aussi de catastrophes. De violents orages ou un terrible tremblement de terre peuvent mettre à mal ce que vous avez mis du temps à construire ou, à l’opposé, peut-être que certains événements particuliers vous faciliteront la vie. Ces évènements réussiront-ils à briser la monotonie des jeux de gestion ?

Autre particularité qui vient renforcer votre devoir de gérer la vie de votre communauté, c’est que vos citoyens disposent de statistiques, qui font que vos vikings sont plus ou moins intéressants sur certaines tâches à effectuer, cela vient donc ajouter une dimension en plus dans la gestion de votre colonie, notamment parce que cela impactera irrémédiablement vos rendements donc l’optimisation de votre colonie. Sans oublier que le jeu dispose également d’un système d’humeur à gérer pour vos villageois, comme la majorité des jeux du genre. Pour résumer, vos citoyens deviennent plus « uniques » et ne sont plus simplement des bras qui se valent tous.

Historiquement parlant, les vikings étaient d’excellents marchands alors cette partie de l’histoire n’est pas oubliée, vous pourrez affréter un navire commercial pour vos échanges d’or ou de ressources. Mais on n’est pas viking sans un pillage ou deux… Rassurez-vous, les plus avides de conquête auront leur part ! Vous allez pouvoir piller vos voisins pour leur dérober leur or et leurs vivres comme de bons vikings. Cependant, en tant que bon jarl que vous êtes, vous allez devoir entraîner vos vikings aux périlleux raids qui les attendent, ils pourront être formés pour devenir de véritables guerriers.

Kemst þó hægt fari – Vous atteindrez votre destination même si vous voyagez lentement. proverbe en vieux Norrois tiré du Hàvamàl.