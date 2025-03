Konami pousse ses jeux de sport à l’international

C’était l’un des deux axes identifiés par Konami lors du dernier bilan financier de l’entreprise : les jeux de baseball du studio se portent mieux que jamais. Après avoir déjà bien conquis le territoire japonais, Konami lance un partenariat avec la Major League Baseball américaine afin de promouvoir eBaseball: MLB Pro Spirit.

C’est dans la continuité des derniers choix du studio qui avait déjà nommé Shohei Ohtani, qui joue chez les Dodgers de Los Angeles depuis 2023, en tant qu’ambassadeur de ses licences sportives l’année dernière. C’est une belle stratégie, en théorie, pour atteindre le marché international : malgré ses trente années d’expérience dans le jeu sportif, les titres de Konami ont toujours d’abord été pensé pour le territoire national.

Le jeu concerné par ce partenariat est le jeu le plus simple à promouvoir pour atteindre un nouveau public. Un jeu free-to-play, déjà disponible en espagnol, anglais et chinois, qui a déjà bénéficié de promotions internationales avec les joueurs mis en avant dans le titre. Un titre qui pourra atteindre un public nouveau, puisque les principaux jeux de baseball populaires aux Etats-Unis sont surtout sur PC et console.

Le partenariat semblerait être plus qu’un simple échange promotionnel : Konami a certes pu faire la promotion de son jeu lors de la MLB Tokyo Series au Tokyo Dome, le jeu sera mis à l’honneur sur les sites du Major League Baseball. Cependant, le jeu deviendra surtout un réel moyen d’interagir avec la ligue américaine de baseball : c’est un nouveau moyen de voter afin d’élire certains des joueurs qui prendront par à l’All-Star Game.

Si Konami fait preuve d’une expérience certaine dans le développement de ces jeux, en entrant sur la cour internationale, ses licences devront faire face à d’autres jeux de baseball, déjà bien implantées aux Etats-Unis. On peut par exemple penser à MLB: the Show, la licence profitant de sorties annuelles publiée par Sony, ou à Out of the Park, qui sort le joueur du terrain pour en faire un manager.

Avec ce partenariat, Konami s’offre immédiatement une place de choix dans le paysage des jeux de sport. Une place qui est nécessaire si le studio souhaite atteindre ses objectifs placés lors du dernier rapport des trois-quarts de l’année. Cependant, il faut que ce partenariat réussisse à convaincre le public afin de, peut-être, mettre la lumière sur les autres jeux du genre produits par le studio.

La stratégie de Konami devient plus agressive que celle mis en place pour promouvoir ses jeux au Japon. Si l’interactivité avec les joueurs réels avait déjà été un argument pour le studio, cela n’avait été qu’à sens unique, du sport vers le jeu.

En ayant un impact sur le sport réel, eBaseball: MLB Pro Spirit aura encore une autre dimension par rapport à ses prédécesseurs. Maintenant, reste à déterminer s’il ne s’agira seulement d’un gimmick temporaire ou si le partenariat entre Konami et la Major League Baseball sera pérenne dans les mois, voire années à venir…