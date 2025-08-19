Kingdoms of the Dump – L’odyssée nostalgique poubelliste débarquera en novembre

Le projet Kingdoms of the Dump débute par une passion commune : celle de deux concierges fans du genre RPG à l’ère Super Nintendo. Il y a de cela 7 ans, les deux amis ont lancé une campagne Kickstarter pour financer leur rêve fou : développer un RPG comme à la grande époque. Les deux amis se sont également adjoints les services de Roach Games et Dream Sloth Games pour donner vie à leur projet. Et aujourd’hui, nous apprenons que le cocktail nostalgique sortira en novembre sur PC (encore sans date précise).

Bienvenue dans les Lands of Fill

Dans Kingdoms of the Dump (les Royaumes de la Décharge), vous incarnez le chevalier de la poubelle Dustin Binsley. Ce valeureux héros a pour mission de débarrasser les landes de la décharge des dangereux grimelins qui souhaitent voir le monde de notre protagoniste plongé dans une guerre éternelle. En compagnie de différents compagnons venus de tous horizons, le héros devra parcourir ses terres et triompher des belliqueuses bestioles pouvant prendre le contrôle des différents objets jonchant le sol de la décharge. Au vu des images, le jeu nous proposera un monde entièrement réalisé en pixel art du plus bel effet. De plus, le Mode 7 cher à la SNES sera employé à certains endroits.

Kingdoms of the Dump possède un postulat de départ des plus séduisants avec son univers médiéval fantastique faisant la part belle à la crasse et aux poubelles. Tout au long de votre odyssée, vous aurez l’occasion de traverser des décharges à ciel ouvert, des sous-terrains toxiques, des villes bricolées avec les moyens du bord et des donjons inquiétants dans lesquels se réfugient les terribles grimelins.

Un gameplay dopé à la nostalgie

En plus de son univers odorant, Kingdoms of the Dump se veut être un parfait héritier des jeux RPG sortis au siècle dernier. Le jeu proposera un système de combat au tour par tour où vos personnages seront à placer sur une grille, permettant alors d’introduire une fibre stratégique aux affrontements. Le jeu ne s’embarrassera pas d’un système de rencontre aléatoire qui pouvait vite devenir énervant. Les ennemis seront directement indiqués sur votre carte.

Un système d’attaque synchronisé vous permettra (comme dans un certain Mario RPG) d’infliger plus de dégâts à vos adversaires ou de conférer à l’un de vos personnages un bonus d’attaque ou de défense.

En plus de sa dimension action, le jeu proposera des phases de plateformes et de réflexion dans lesquelles les talents de vos différents personnages seront mis à l’épreuve. Certains pourront escalader une zone inaccessible, d’autres tirer à l’aide d’une arme à feu ou encore résister aux pluies d’acide.

Kingdoms of the Dump semble être une petite pépite qui réjouira les plus nostalgiques. La proposition transpire d’un amour sincère pour le genre et l’époque, et nous allons devoir nous armer de patience jusqu’au mois de novembre pour mettre la main dessus.