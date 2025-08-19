tt

Kingdoms of the Dump – L’odyssée nostalgique poubelliste débarquera en novembre

Kingdoms of the Dump date sortie

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Back to the Dawn – Michael Scofield Simulator

Test Echoes of the End – Le charmant canard boiteux

Test Artis Impact – Profiter de chaque instant, au détriment du RPG