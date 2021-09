Lamentum – L’horreur en 2D et pixel art, ça fonctionne ?

Lamentum est le premier jeu du studio Obscure Tales, et le voilà disponible après environ deux ans de développement et une campagne kickstarter réussie. Si depuis l’avènement de la 3D nous avons pris l’habitude d’apprécier le réalisme, la 2D ne disparait pas, reste appréciée et revient même sur le devant de la scène assez régulièrement. C’est vers cette direction artistique que les développeurs ont décidé de se tourner.

Lamentum est donc un survival-horror en 2D et pixel art, qui nous invite à prendre le contrôle de Victor, jeune aristocrate qui va tout faire pour sauver sa femme malade. Notre personnage va se retrouver dans un manoir lugubre dont le maître serait apparemment en mesure de l’aider.

Nous tenterons donc de progresser en résolvant quelques énigmes, luttant contre toute sorte de monstres et autres horreurs se dressant sur notre chemin grâce aux quelques armes de fortune que nous pourrons trouver. Le B.A-BA d’un survival-horror en somme, mais qui se démarque par le virage de sa DA.

S’il est assez facile de procurer des sensations de peur, d’angoisse ou de révulsion lorsque les graphismes sont réalistes, la 2D en est-elle capable? Si des images plus vraies que nature sont évidemment un élément qui permet d’insuffler de l’effroi, on s’accorde à dire que ce n’est pas suffisant. En effet, l’ambiance à un rôle crucial à jouer pour faire d’un survival-horror un bon jeu. Ainsi, la 2D ne semble pas être un frein aux jeux d’horreur, en témoigne certains comme le vieux Dark Seed (même si ça commence à dater tout de même, votre rédactrice avait deux ans lors de sa sortie), ou encore Lone Survivor et Inside, pour ne citer qu’eux.

Vous pouvez dores et déjà vous faire une idée de ce qui vous attend dans le manoir de Grau Hill, en Nouvelle Angleterre, en visionnant le direct (mené par les développeurs) sur la page Steam et décider ensuite de l’ajouter à votre liste de jeux (ou non) pour la somme de 14,39 euros (puis 15,99 euros à partir du 3 septembre). Le jeu est également disponible sur PS4, Xbox one et Switch.

Et vous, le survival-horror en 2D, ça vous plait?