Presse jeu vidéo – Sauvons JV le Mag (J-5) !

Si l’on vous dit que la presse jeux vidéo va mal, cela ne vous surprendra pas tellement. La presse papier va mal de façon générale, bouleversée par de nouvelles pratiques, la concurrence du web, et des difficultés comme la crise du papier de 2022. Et la presse en ligne ne va pas beaucoup mieux, entre difficultés de trouver un modèle économique viable et rachats par les ogres du secteur.

La presse jeu vidéo est peut-être plus touchée que les autres, le public auquel elle s’adresse ayant surement plus de facilités à se tourner vers le numérique. Les influenceurs, concurrents directs de la presse traditionnelle, ont aussi des liens plus étroits avec le jeu vidéo qu’avec d’autres domaines. Rappelons que la plateforme Twitch, gros outil de communication de ces hommes-sandwichs, a commencé comme une plateforme dédiée au jeu vidéo. Les joueurs migreront ainsi peut-être plus naturellement d’un magazine traditionnel vers une chaîne Twitch ou un compte TikTok…

Il ne reste aujourd’hui qu’une poignée de titres papier consacrés au gaming, comme Canard PC, Jeux Video Magazine, JV le Mag donc, et c’est à peu près tout. Et encore, JV le Mag, justement, est en pause. Parce que si la presse va mal, ce titre là en particulier va *très* mal.

Le magazine existe et résiste pourtant depuis maintenant 12 ans. JV le Mag a été fondé par des anciens de Joystick suite à l’arrêt de ce dernier. Déjà presque une anomalie à l’époque (« on est en 2013 est ceci est bien un magazine sur les jeux vidéo », pouvait-on lire sur la couverture du n°1 !), le magazine a pour moto le fond (importance des dossiers, tests sans note…) et l’indépendance (sa rédaction cherche des annonceurs les plus éloignés possible du jeu vidéo pour éviter tout conflit d’intérêt). Néanmoins, l’éthique et la foi ne suffisent pas toujours, et le magazine est contrait de mener une première campagne Kickstarter dès 2018 pour financer sa survie.

Depuis, l’équipe a trouvé un relatif équilibre financier en devenant maison d’édition et en vendant des livres (les hors-série) dont les ventes permettent de financer le magazine (toujours déficitaire). Seulement, la balance est beaucoup trop déséquilibrée aujourd’hui, et l’activité édition ne peut plus supporter l’activité presse.

Pourtant, on a besoin plus que jamais d’une vraie presse indépendante et professionnelle pour traiter le média. Le jeu vidéo est aujourd’hui la première industrie culturelle mondiale en termes de revenus, et elle connait en ce moment même des bouleversements majeurs dans ses usages (la fin des exclus, la dématérialisation totale, la généralisation de services comme le Game Pass…), chez ses acteurs (avec les rachats titanesques et la formation de Megazords de l’industrie), au niveau technologique (développement de l’IA générative…) et au niveau social (les fermetures et licenciements records et continus depuis maintenant 2 ou 3 ans, malgré une croissance non-stop…).

Les médias gratuits, comme le nôtre, manquent de moyens pour traiter ces sujets vraiment en profondeur, pour financer des enquêtes ou des dossiers au long cours. Et il serait très problématique que les influenceurs et autres TikTokeurs soient désormais les seules entités à traiter le jeu vidéo. Alors, on a besoin de la « vraie » presse.

Est-ce qu’il faut qu’elle soit en papier, distribuée une fois par semaine ou par mois au kiosque, à un prix souvent relativement prohibitif ? Pas forcément, mais il faut qu’elle existe et qu’elle ait les moyens de travailler.

Les équipes de JV Le Mag ont justement des idées pour moderniser leur formule, la rendre plus compatible avec l’époque, mais aussi plus saine financièrement. À condition que l’organe survive. Une campagne Ulule a ainsi lieu en ce moment, vous proposant à la vente des ouvrages de références édités par JV Le Mag pour que la parution se refasse une santé financière, et puisse établir de nouvelles bases saines pour avancer.

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la campagne en est à un peu plus de 90% de son objectif à une toute petite semaine de la fin. L’objectif est donc tout à fait atteignable, mais on n’y est pas encore. Si vous êtes sensibles aux problématiques que nous soulevons ci-dessus, n’hésitez pas à vous offrir l’ouvrage « Génération jeu vidéo – Années 80 », vous contribuerez du même coup à peut-être sauver la presse jeu vidéo en France.