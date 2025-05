Housemarque – La résistance du jeu solo dit premium

À l’occasion d’un événement célébrant ses 30 ans d’existence, le studio finlandais Housemarque, acclamé notamment pour son exigeant Returnal, a réaffirmé son engagement envers les expériences solo dites « premium ». Par la voix de son directeur créatif, Gregory Louden, le studio a clairement indiqué sa volonté de poursuivre dans cette voie, se démarquant ainsi de la tendance croissante des jeux services et de leurs modèles free-to-play. « Tant que les joueurs achètent des jeux premium, Housemarque continuera d’en créer », a-t-il affirmé.

Cette philosophie, Louden l’a développée en comparant ses créations à des œuvres culturelles avec un début et une fin, destinées à marquer le joueur sur une période donnée :

« Notre philosophie est que nos jeux sont une expérience pour une certaine durée dans votre vie, et que vous en profitiez sur plusieurs jours, semaines, etc. Ils sont comme des films ou des séries TV. Et je pense que c’est vraiment cool ! Vous n’avez pas besoin de passer tout votre temps libre à jouer à nos jeux. C’est une expérience unique. Vous l’avez, vous y jouez, vous en tirez quelque chose. Peut-être que vous y reviendrez à un moment de votre vie, mais vous n’avez pas à y jouer pour tout le reste de votre vie »

Cette vision tranche avec les modèles économiques qui cherchent à retenir le joueur sur le long terme, voire indéfiniment. Housemarque reste donc concentré sur le développement de jeux solo ambitieux et narratifs, visant à faire vivre une expérience au joueur, à l’image de Saros, leur prochain titre, dévoilé comme le « one more thing » lors du dernier State of Play.

Dans un contexte dans lequel Sony a multiplié les annonces et les investissements dans le domaine des jeux services ces dernières années – bien que certains projets aient été revus ou annulés – la position de Housemarque apparaît presque comme une exception culturelle. Ce statut semble parfois globalement réservé aux studios « historiques » (tels que Naughty Dog, Sucker Punch, ou Santa Monica Studio).

Le studio finlandais fait ainsi figure de nouveau membre dans ce cercle de représentants du jeu solo d’envergure, l’un des quelques studios auxquels Sony semble accorder une grande liberté créative. Il est indéniable que l’excellent accueil critique et le succès commercial de Returnal ont joué un rôle déterminant dans cette capacité à maintenir son cap et à « gagner » ce pouvoir de décision.

Récemment, le succès critique et l’enthousiasme suscité par Clair Obscur: Expedition 33 sont venus rappeler qu’il existe un public solide et une viabilité économique pour les jeux solo premium, à condition que la qualité et l’originalité soient au rendez-vous. Il est positif de constater que, bien que Sony semble avoir orienté une partie significative de sa stratégie vers les jeux services, l’éditeur continue néanmoins de soutenir des studios comme Housemarque dans la création de jeux solo ambitieux, permettant aux joueurs de continuer de pouvoir vivre ce genre de jeux.