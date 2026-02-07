Honkai Star Rail – Direction Planarcadia pour la mise à jour 4.0

Honkai Star Rail s’apprête à lancer une mise à jour charnière ce 13 février. Avec la version 4.0, les joueurs ont rendez-vous au nouveau point d’arrêt de l’Astral Express, Planarcadia. Il s’agit du nouvel arc narratif majeur du jeu, après un court interlude lors de la longue version 3.8. Pour accompagner ce nouvel arc, Hoyoverse avait programmé une vidéo d’annonce riche en nouveautés.

La capitale du divertissement : voilà où le joueur sera accueilli pour participer aux Jeux Fabulunaires. A la clé de ces jeux, une entrevue avec la divinité de la région, l’Aiôn de l’Allégresse Aha, et un vœu exaucé. Lors de cette version, on devrait rencontrer certains des acteurs principaux de ce nouvel arc, dont Sparxie, qui sera l’un des deux personnages mis à l’honneur.

Faire preuve d’Allégresse à Planarcadia

Sparxie et Yaoguang seront les deux nouveaux personnages de cette mise à jour. Toutes deux seront les premières représentantes de la nouvelle mécanique du jeu ajouté avec cette région, l’Allégresse. Avec cette mécanique, l’aiôn Aha s’invite dans le match et, une fois que le joueur réunit suffisamment de points de Panache, permet aux personnages de l’Allégresse d’utiliser leurs compétences, puis de profiter du « Banger Absolu » de Aha, un bonus différent selon le personnage.

Yao Guang vient d’une faction que les fans du jeu connaissent bien : c’est la générale du Yuque de Xianzhou. Personnage Allégresse aux attaques de type physique, elle est un personnage de soutien. Elle sera disponible tout le long de la mise à jour. Sparxie, quant à elle, est le premier personnage de Planarcadia. Streameuse populaire, elle est un personnage Allégresse aux attaques de type feu pensé pour faire des dégâts. Elle sera disponible lors de la seconde moitié de la mise à jour.

Ces deux personnages seront présentés au cours de l’histoire de la mise à jour, où les pionniers découvriront Planarcadia, la planète dont vient Himeko, d’où l’Express a démarré au début de son voyage. Cette région a une particularité : elle a été créée à partir d’un univers 2D, sous la surveillance de la CPI. C’est un monde haut en couleurs, faisant la part belle à l’imagination et au jeu.

Des cadeaux à gogo

En tant que coup de lancement d’une nouvelle région, Hoyoverse prévoit de nombreux cadeaux aux joueurs qui se connecteront au jeu : un personnage gratuit parmi une liste prédéfinie, une vingtaine de vœux de bannière, un skin pour Ruan Mei et environ 1600 jades stellaires par les événements, ce qui équivaut à une dizaine de vœux supplémentaires en plus. Un skin pour le pionnier pourra également être gagné dans l’Arbitre de l’instable.

Si ce n’est pas forcément dans les habitudes d’Hoyoverse d’être aussi généreux dans ses jeux, il faut dire aussi que les personnages de retour sont de plus en plus nombreux, il y en aura trois pendant la première phase de la mise à jour : Nocterna, la version alternative de March 7th, Hysilens et Cygne Noir qui marchent de tandem dans les équipes infligeant des dégâts sur la durée (DoT).

Planarcadia pourra certainement raviver l’intérêt d’une partie du public qui avait peut-être été lassé suite à la mise à jour 3.8, très longue (8 semaines) avec relativement peu de contenu pour compenser ses deux semaines supplémentaires. Toutefois, un doute subsiste : alors que nous sortons tout juste d’une trame de longue haleine à Amphoreus, dont le twist avait été que les personnages de la région n’étaient pas réels, Shaoji et son équipe lancent immédiatement le joueur dans une nouvelle trame similaire.

L’écriture de Honkai Star Rail, tantôt verbeuse, tantôt confuse, a déjà été sujet à critiques. Il faut dire que son rôle premier, c’est de vendre au joueur le personnage actuellement en bannière. Si le jeu est globalement agréable et s’en sort grâce à un récit qui sait faire ce travail de promotion relativement efficacement en trouvant un équilibre relatif, une écriture trop répétitive risquerait de rendre les ficelles trop visibles.

Comme à chaque fois, les mises à jour de région sont particulièrement soignées, car elles permettent souvent de prendre le train en marche, que ce soit pour de nouveaux joueurs ou des joueurs ayant quitté le jeu. Planarcadia n’y fera pas exception. Reste à voir si Hoyoverse réussira à maintenir son équilibre fragile pour une année entière : c’est la durée qu’attribuent les développeurs au segment narratif de l’Allégresse et Aha !