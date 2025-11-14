tt

Heroes of Might and Magic: Olden Era – Un hommage à son aîné

heroes of might and magic: olden era key art

Lith

Après avoir été lobbyiste chaotique-bon et journaliste très à l’Orient, il profite de son installation dans le pays à la feuille d’érable pour rejoindre New Game Plus. Joueur de RPG, (grande) stratégie, rogue-lite et autre simulateurs de tapis roulants.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Winter Burrow – L’hiver vient, et il est très mignon

Test Double Dragon Revive – Prisonnier du passé ?

Test ARC Raiders — Il s’extrait de la niche et termine premier au marathon