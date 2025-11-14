Heroes of Might and Magic: Olden Era – Un hommage à son aîné

Il y a 25 ans, Heroes of Might and Magic 3 marquait toute une génération de joueurs de jeux de stratégie sur PC par un gameplay qui alliait exploration de carte, développement de villes et combats tactiques au tour par tour, dans un univers de fantasy mêlant allègrement chevaliers, elfes, zombies et autres nagas. Après plusieurs suites qui n’ont pas laissé des souvenirs impérissables, le studio Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead) est désormais aux manettes pour développer Heroes of Might and Magic: Olden Era. L’intention de départ est claire : il s’agit de revenir aux fondamentaux qui ont fait le succès de Heroes of Might and Magic 3 pour les sublimer.

Rendue publique sur Steam le 9 octobre, la démo de Heroes of Might and Magic: Olden Era permet de se faire une idée plus claire des intentions du studio. Si vous êtes un vieux trentenaire nostalgique de vos années de collèges passées à jouer à HoMM 3, Olden Era vous fera l’effet d’une vieille pare de pantoufles. Réconfortante, douillette, mais qui sent un peu le renfermé.

On arrive donc en terrain connu. Dans cette démo, le choix se fait entre quatre factions. Le Temple, des humains tout ce qu’il y a de plus classique avec des fantassins, chevaliers et arbalétriers ; la Nécropole, qui vous permettra de ressusciter les adversaires tombés au combat sous forme de morts-vivants ; le Donjon centré sur la magie et la versatilité, ainsi que le Schisme, seule faction vraiment nouvelle qui nous est proposée, qui regroupe des fidèles d’une divinité à tentacules venue d’un autre plan, rappelant furieusement les horreurs cosmiques du mythe de Cthulhu. Le studio a aussi annoncé deux autres factions, à savoir la Sylve, qui regroupe elfes, druides et autres dryades ainsi que le Nid, une nouvelle faction insectoïde.

Chaque faction propose 18 héros, qui bénéficient chacun d’un atout particulier, comme des bonus accordés à certaines unités ou des sorts débloqués au début de votre partie. Socle de la franchise, le sentiment de progression des héros, qui vont apprendre des compétences, sorts et s’équiper d’artefacts au cours de la partie, est bien présent dans cette démo.

Une dose minimale d’innovations

En ce qui concerne les nouveautés, le studio Unfrozen les distille au compte-goutte, certainement soucieux de ne pas perturber la formule de Heroes of Might and Magic 3. Une jauge de focus, qui augmente lors des combats au rythme des attaques infligées ou subies, et débloque des capacités utilisables par votre héros ou vos unités. Le système de lois, qui vous permet de profiter de certains bonus, offre pour le moment peu d’enjeux. Visuellement, le titre ne sort du lot que pour les panoramas de ville, passages obligés de la série.

Dans les quelques cartes disponibles dans cette démo, les différents points d’intérêts que peuvent visiter vos héros ainsi que les unités neutres qui les protègent sont générés aléatoirement. Difficile donc d’évaluer celles-ci en l’état, alors qu’un des intérêts principaux de la série réside dans la manière dont elles sont élaborées.

Entre attachement à la formule originelle de la série et volonté d’apporter quelques touches de changement, la démo de Heroes of Might and Magic: Olden Era est convaincante, comme en témoigne le fait que le jeu a déjà été ajouté à des listes de souhaits un million de fois sur Steam. Sa sortie en accès anticipé, prévue en 2026, permettra certainement à Unfrozen de parfaire sa copie, pour peut-être permettre aux nostalgiques de retrouver leurs émois d’il y a un quart de siècle sur Heroes of Might and Magic 3.