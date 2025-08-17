Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced – La folie sublimée

Quelle drôle d’époque. Manette PlayStation 5 en main, nous marquons un léger temps d’arrêt devant le menu principal de ce Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced, exclusivité majeure de l’écurie Xbox il y a à peine une poignée de mois. Un temps de brève réflexion nécessaire pour réaliser la situation. La guerre des consoles évolue, et la frontière entre leurs exclusivités respectives se dissout. Deux ans auparavant, il était inconcevable de voir un tel titre débarquer du côté de la concurrence. Aujourd’hui, c’est devenu monnaie courante, et ce n’est pas pour nous déplaire. Disons-le : plus un titre peut être approché par un plus grand nombre, mieux le jeu vidéo se portera.

Dans cet article, nous n’allons pas repartir pour un second test d’Hellblade II, notre papier de 2024 (à retrouver plus bas) fait parfaitement l’affaire, pas besoin d’un second tour de piste au fin fond de la folie. Nous allons surtout nous attarder sur sa version dite « enhanced » (améliorée) disponible depuis le 12 août 2025. Le déploiement du jeu sur PlayStation 5 a également été l’occasion d’y ajouter quelques nouveautés bienvenues, disponibles via une mise à jour gratuite pour la version PC et Xbox.

Tu pensais pouvoir échapper à ton passé, Senua ?

Commençons par le plus important : le mode performance. Il est dorénavant possible de passer en mode 60 FPS pour une fluidité graphique accrue. Cette option fait clairement la différence notamment lors des affrontements durant lesquels les vives mouvements peuvent occasionnellement saccader. Pas d’inquiétude à avoir, même en mode performance, Hellblade II reste magnifique. L’année écoulée n’a pas eu raison de lui, ce dernier fait toujours partie des titres les plus impressionnants. Les expressions faciales sont saisissantes de réalisme. Rien n’a bougé. À noter au passage que le titre est officiellement passé compatible Steam Deck.

Autre nouveauté : le retour de la corruption. Déjà présente dans le premier opus, la corruption offre un défi supplémentaire de taille. À chaque mort de Senua, la malédiction s’étend sur tout le corps de l’héroïne, si celle-ci atteint la tête, alors la partie est terminée et il faudra recommencer depuis le début. Il s’agit d’une option permadeath revisitée qui plaira essentiellement aux joueurs les plus téméraires (et disponible après une première partie terminée).

N’oublions pas le mode photo qui se peaufine avec davantage d’options pour sublimer les diverses créations des joueurs. Enfin, plus de quatre heures de commentaires de développeurs ont été ajoutées afin de pleinement comprendre comment le jeu a été pensé et construit. En somme, des ajouts plutôt sympathiques qui remettent une pièce dans la machine pour offrir au jeu un second départ. Après toutes ces bonnes nouvelles, une mauvaise : Hellblade II Enchanced ne profite toujours pas d’une sortie physique.

Une expérience singulière

C’est un fait, Hellblade II n’a clairement pas atteint ses objectifs. Il n’est pas devenu ce porte-étendart Xbox Game Pass imaginé, ce dernier a bien trop divisé les joueurs de par son gameplay jugé trop pauvre. Il faut dire que la recette n’a pas bougé d’un iota depuis le premier épisode. Certes, le second opus porte de plus importantes ambitions mais les mécaniques sont identiques. Sa portée est plus cinématographique que vidéoludique, et ce malgré la présence de phases de combat durant lesquelles il conviendra d’attaquer, d’esquiver et de parer, les stricts rudimentaires.

L’intérêt principal d’Hellblade n’est pas du côté du gameplay (jugé bien trop creux pour marquer) mais bien dans sa narration unique et son immersion par son sound design particulièrement réussi. Il s’agit d’une expérience forte en émotions, une aventure immersive au plus profond de la folie humaine. Là où la cruauté fait loi. À ceux qui pousseront les portes d’Hellblade II Enchanced, prenez-le comme un film interactif et laissez la magie faire son œuvre, jouez-y avec une casque sur la tête, le sombre voyage ne peut se faire autrement.