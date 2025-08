Hell Is Us – Un avant-goût de l’enfer dans quelques jours

Hell Is Us, l’action-RPG en monde semi-ouvert édité par Nacon, est sans conteste l’un des jeux les plus attendus de la rentrée 2025. Porté par la direction artistique de Jonathan Jacques-Belletête (connu pour son travail sur Deus Ex), le titre a déjà pu être approché par les joueurs PC lors d’une démo temporaire en juin derneir. Les joueurs sur consoles, eux, attendaient avec impatience de pouvoir à leur tour avoir un aperçu concret du jeu.

L’attente touche à sa fin. Le studio Rogue Factor avait expliqué que des contraintes techniques l’avaient empêché de publier la démo sur consoles en même temps que sur PC. Le tir est désormais corrigé : via le compte X du jeu, le studio a annoncé que la démo sera disponible sur consoles la semaine prochaine, le 12 août 2025 précisément. Et pour ne laisser personne sur le bord de la route, cette version d’essai fera également son grand retour sur PC à la même date. Tous les joueurs curieux pourront donc se faire une idée de l’aventutre imminente.

Des donjons sans système de navigation

En parallèle de cette démo, Rogue Factor a également diffusé un trailer inédit, mettant en avant les donjons et confirmant sa philosophie. En effet, on peut constater l’absence quasi totale de guidage. Ici, pas de mini-carte, de marqueurs de quête ou de boussole magique. Il incombera au joueur d’observer son environnement, de mémoriser les chemins et de surmonter les obstacles par son instinct, peu importe les obstacles.

En parrallèle, Jonathan Jacques-Belletête a donné plus d’informations au cours d’une interview quant au bestiaire de Hell Is Us qui sera composé de deux grandes familles d’ennemis : les Hollow Walkers et les Hazes :

Les Hollow Walkers se déclinent en cinq types (le Primeval, le Fera, le Protector, l’Artillery, et le Negator), chacun possédant trois niveaux de puissance.

Les Hazes représentent quatre émotions (le deuil, la joie, la rage et la terreur) et disposeront également de trois niveaux de difficulté.

Cette volonté de ne pas prendre le joueur par la main, que ce soit dans l’exploration ou face à un bestiaire varié, est un pari audacieux. Mais il pourrait s’avérer payant s’il parvient à véritablement happer les joueurs dans son univers et à leur faire vivre une véritable expérience immersive. La démo sera l’occasion parfaite de voir si cette vision assumée saura séduire son public avant le lancement officiel du jeu fixé au 04 septembre 2025.