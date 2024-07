Hasbro en mutation, cap sur le numérique

Quelque soit votre âge, il y a fort à parier que la société Hasbro a fait partie de votre vie à un moment donné. Il faut dire qu’avec son gigantesque catalogue de jeux de société, de jouets pour enfants et toutes les licences associées (Monopoly, Play-Doh, Transformers, My Little Pony, Pokémon…), difficile de passer à côté de ce mastodonte du divertissement.

Mais depuis quelques années, la firme américaine est dans le dur. Le marché du jouet est en crise face à l’avénement du numérique, et les profits ne suffisent plus à couvrir les dépenses. Seules les branches numériques et gaming permettent à Hasbro de surnager selon les données financières du début d’année 2024. Le couperet est tombé, et comme souvent dans ces conditions, c’est le bas de l’échelle qui se retrouve en première ligne. Avec plus de mille licenciements annoncés l’année dernière, l’heure est à la remise en question.

Profitant de l’annonce du bilan financier du second semestre, Chris Cocks, le patron de la firme a mis les choses au clair: Hasbro souhaite résolument changer de cap pour devenir un pilier du jeu numérique dans un futur proche. Développant un peu plus ses propos, il annonce que l’entreprise souhaite sortir un ou deux nouveaux jeux vidéo par an à compter de l’année prochaine. N’ayez pas peur, vos jeux de société et les jouets ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais le sens des priorités va être rediscuté en interne.

Hasbro s’est d’ores et déjà équipé humainement pour préparer sa transition vers le numérique, en recrutant de nombreuses personnes déjà connues pour leur expérience dans le jeu vidéo. Parmi elles, Ames Kirshen (Batman Arkham) ou encore James Ohlen (Mass Effect, Baldur’s Gate…), de belles références. Un peu cocasse toutefois de voir des recrutements de première classe quand on licencie à tour de bras à côté, mais passons…

Rappelons tout de même que malgré ce changement de cap prévu, le navire Hasbro n’est pas novice dans le domaine du numérique et du jeu vidéo. Monopoly Go, sorti en 2023, est un carton mondial avec plus de trois milliards de dollars de chiffres d’affaires, et Hasbro détient via la société The Wizards of Coast, les droits sur les univers Donjons et Dragons et Magic: The Gathering pour ne citer qu’eux. Que des petites licences comme vous pouvez le voir. D’ailleurs, le succès récent de Baldur’s Gate 3 dans l’univers D&D est une des raisons pour expliquer le bon début d’année du secteur gaming de la marque.

Disposant d’une enveloppe de création annuelle de deux-cent-cinquante millions d’euros, dont la moitié sera désormais dédiée au numérique, Hasbro est prêt pour sa transition. Alors, à quoi s’attendre ? Sans doute à quelques jeux vidéo tirés de licences de jeux de plateaux, souvent peu onéreux à produire, et donc rapidement rentables. Cent-cinquante projets seraient déjà à l’étude dans les bureaux. Mais parmi-eux, espérons aussi quelques pépites mettant à profit les nombreux partenariats de la marque autour du monde. Un nouveau jeu Donjons et Dragons ? Un MMO autour des fusils Nerf ? Ou une aventure dans le monde des Transformers ? Tout est imaginable. Premières réponses sans doute en 2025.