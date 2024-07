Sélection de jeux vidéo attendus pour le second semestre 2024

L’univers des jeux vidéo continue de surprendre à travers ses nouveautés toujours plus captivantes. Depuis le mois de janvier, nous avons été témoins de nombreux titres sur PC, Xbox One, PS4, PS5, Switch et autres plateformes. Pas moins de cent jeux ont vu le jour sur le marché du jeu vidéo durant ce premier semestre 2024. On peut ainsi citer :

The Last of Us Part 2 Remastered, Palworld ou encore Another Code: Recollection, parus en janvier ;

Suicide Squad: Kill the Justice League et Persona 3 Reload sortis en février

SaGa Emerald Beyond (avril) ; Killer Klowns From Outer Space: The Game (4 juin).

Pour le second semestre, vous pourrez encore (et toujours) profiter d’une multitude de jeux passionnants. En effet, près de 50 titres vous attendent. Dans cet article, nous vous présenterons une sélection de titres majeurs à venir dès le mois de juillet 2024.

Final Fantasy 14: Dawntrail

La sortie de Final Fantasy 14 (FF14) Dawntrail est prévue pour le mardi 2 juillet 2024 (avec un accès anticipé fixé au vendredi 28 juin) sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X. Il s’agit de la cinquième extension majeure de FF14 depuis sa renaissance sous le nom de A Realm Reborn. FFXIV Dawntrail incarne la prochaine étape dans l’évolution réussie de ce MMORPG. Bien qu’il soit conçu pour une expérience optimale en groupe avec des amis ou d’autres joueurs en ligne, FF14 peut également être apprécié en solitaire.

Nintendo World Championships: NES Edition

La console Switch approche doucement mais sûrement de la fin de son cycle de vie. Cependant, cela ne lui empêche pas de continuer à proposer des jeux. Nintendo World Championships: NES Edition, une compilation regroupant plus de 150 défis tirés de 13 jeux NES différents, sortira exclusivement sur Switch le 18 juillet.

Black Myth: Wukon

La date de sortie de The Black Myth: Wukong de Game Science est fixée au 20 août 2024. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Ce titre a suscité un engouement considérable parmi les utilisateurs de Steam et se classe actuellement en tête des jeux les plus recherchés sur cette plateforme. Cette popularité n’est pas fortuite, étant donné qu’il s’agit d’un des jeux les plus attendus.

The Black Myth: Wukong est un RPG d’action qui vous plonge dans le rôle du Roi des Singes, muni d’un bâton magique qu’il range dans son oreille, vous permettant ainsi d’affronter une variété d’ennemis impressionnants.

Star Wars Outlaws

Quant au jeu Star Wars Outlaws, sa sortie est prévue pour le vendredi 30 août 2024. Il sera disponible sur PC via Ubisoft Connect et l’Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series X/S et PS5.

Fidèle au style classique d’Ubisoft, Star Wars Outlaws se présentera comme un jeu en monde ouvert alliant action/aventure avec une expérience solo captivante. L’intrigue se déroule entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, mettant en scène Kay Vess et son compagnon Nix alors qu’ils se lancent dans un audacieux casse à travers la galaxie.

Temple of Paw

Il s’agit d’un jeu de machine à sous vidéo développé par Quickspin, qui a été lancé sur les plateformes de casino en ligne le 11 juin 2024. Il faudra choisir parmi les meilleurs casinos en ligne au Canada selon les experts, pour profiter de cette création. Temple of Paw est un jeu à la volatilité élevée, proposant un taux de retour aux joueurs (RTP) de 96.01 %, une grille de jeu 5×3 avec 20 lignes de paiement et offrant des gains pouvant atteindre jusqu’à 7 333 fois la mise. Son esthétique visuelle présente une agréable harmonie pour vos yeux.

Wild Bastards

Wild Bastards est un jeu tactique rogue-like de tir avec une action FPS stimulante, une gestion de mods et une campagne tactique. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC à partir du 12 septembre 2024.

Conçu par les développeurs expérimentés issus des succès Void Bastards et Card Hunter, Wild Bastards vous invite à parcourir différentes planètes tout en recrutant, supervisant et engageant le combat avec un équipage composé de 13 renégats. Chaque membre possède ses propres armes, capacités spéciales et voies d’évolution distinctes.

Terminator: Survivors

Terminator: Survivors sera lancé en accès anticipé sur PC en octobre 2024, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X en 2025. Votre mission consistera à explorer les territoires environnants afin de collecter des matériaux, des informations, de rencontrer d’autres survivants et d’acquérir les ressources nécessaires pour établir une base solide pour votre communauté naissante. Toutefois, la menace des machines de Skynet se profile à l’horizon. Ces chasseurs sont impitoyables et dépourvus d’émotions. Que ce soit en solo ou en équipe (jusqu’à quatre joueurs), il vous incombera de faire renaître l’humanité de ses cendres.

Microsoft Flight Simulator 2024

Confirmé pour le mardi 19 novembre. Microsoft Flight Simulator 2024 sera disponible sur PC et Xbox Series X.

Poursuivez donc votre aspiration professionnelle dans le domaine de l’aviation. Ce simulateur novateur a été conçu pour exploiter les toutes dernières avancées technologiques en matière de simulation, cloud computing, apprentissage automatique, graphisme et jeux vidéo afin de donner naissance au simulateur de vol le plus sophistiqué, immersif et impressionnant jamais créé. Pour atteindre ce niveau inédit de précision, Microsoft Flight Simulator 2024 s’appuie sur le moteur Asobo Studio qui a subi une évolution significative.

En complément des huit jeux vidéo très attendus dès juillet 2024 mentionnés, figurent également des titres tels qu’Antonblast (12 novembre), Silent Hill 2 remake (8 octobre), Astro Bot (6 septembre), Concord (23 août) entre autres, suscitant toujours plus l’impatience des joueurs.