Sélection de jeux de société – Le jeu vidéo servi sur un plateau

Alors que le jeu vidéo domine le monde des loisirs depuis de nombreuses années maintenant, au point d’être le numéro un des listes de Noël, d’autres supports tentent de se faire une petite place au soleil avec parmi eux : les jeux de société. Les nouveautés se comptent par dizaines chaque mois, et les amateurs sont de plus en plus nombreux. Il existe de vraies pépites, pour tous les types de budgets. L’alternative est belle pour continuer de s’amuser en quittant les écrans le temps de quelques heures.

À l’approche des fêtes, nous vous proposons une petite sélection de jeux de société idéals pour tous les amateurs de jeux vidéo. S’ils ne sont pas tous récents, ils se rapprochent de près ou de loin des univers et mécaniques que nous adorons sur nos consoles et ordinateurs.

Boss Quest (Débâcle jeux)

À l’image d’un souls-like, Boss Quest vous amène, comme son nom l’indique, à la rencontre de différents boss fantastiques qui pourraient être sortis tout droit de l’imagination des développeurs de FromSoftware. Pour les vaincre, pas besoin de manettes, mais d’un brin de chance, de bluff et de tactique. Car que vous soyez deux, trois ou quatre joueurs, seul le mieux armé d’entre vous pourra se targuer d’avoir terrassé la créature, à moins que ce ne soit elle qui remporte le duel.

Empruntant des éléments de gameplay au blackjack, et en y ajoutant une pointe de RPG dans un environnement médiéval, Boss Quest vous tiendra en haleine dans des parties rapides et rythmées, où tous les coups sont permis. Et cocorico ! C’est français. Christophe Lauras est à la création, et nul doute que nous avons affaire là à un fan de jeux vidéo. Proposé à moins de vingt euros, il serait bête de passer à côté.

Une alternative : Boss Monster (Brotherwise Games) inverse les rôles. Vous incarnez le monstre et construisez votre donjon pour attirer les aventuriers dans vos pièges.

Unlock ! (Space Cowboys)

La saga Unlock, éditée chez Space Cowboys, est rapidement devenue la référence des escape-game coopératifs de table. En une heure, et avec l’aide d’une application dédiée sur votre smartphone, il faudra vous sortir de différents scénarios à la difficulté variable et aux univers variés. En vous proposant d’associer des cartes et de résoudre des énigmes quelquefois proches du génie, on retrouve l’esprit des puzzle-games à la Superliminal sans sortir du salon.

Amis joueurs, mention spéciale à la boîte Unlock! Heroic Adventures qui contient notamment un scénario d’une heure basé sur le jeu vidéo, dans un monde de pixels dans lequel il faudra oublier la réflexion en trois dimensions. Parfait mix entre jeu de société et jeu vidéo, Unlock pourrait bien être le cadeau idéal pour les joueurs qui aiment réfléchir en s’amusant, et les amateurs de puzzle-game sur écran. Vendues 30 euros environ, chaque boîte comprend trois scénarios.

Une alternative : La saga Exit (Iello) un peu moins immersive, mais tout aussi ingénieuse.

Les Petites Bourgades (Lucky Duck Games)

Comment parler de jeux vidéo sans citer le plus célèbre d’entre eux : Tetris. Et parmi les nombreux jeux auxquels nous avons pu jouer ces derniers mois, Les Petites Bourgades est sans aucun doute celui qui s’en rapproche le plus.

Pour développer votre village, vous disposez de plusieurs types de matériaux qui permettent de construire différents bâtiments. Mais votre terrain n’est pas extensible, et à la manière de Tetris, chaque bâtiment requiert une place bien particulière pour s’imbriquer dans la bourgade. En tant que maire, ou plutôt bourgmestre, à vous de mieux gérer l’espace que vos rivaux pour faire prospérer vos concitoyens. On a adoré le côté évolutif du titre, et si vous n’avez pas de problème pour vous repérer dans l’espace, Les Petites Bourgades pourrait bien se faire une place de choix dans votre ludothèque.

Alternative : Kingdomino (Blue Orange). On quitte la mécanique à la Tetris, mais on reste dans la création de royaume en espace réduit.

Andor (Iello)

Attention, chef-d’œuvre en vue. On ne présente plus Andor, lauréat de l’As d’Or 2013 et de nombreux autres prix. Même s’il vient de fêter ses dix ans, difficile de ne pas conseiller l’expérience unique qu’il propose. À mi-chemin entre le jeu de rôle et l’aventure RPG, Andor nous semble parfait pour débuter l’aventure des gros jeux de plateaux d’aventure. Pourquoi ? Car son côté coopératif permet de prendre le temps lors de chaque prise de décision, et parce que les règles s’apprennent en jouant, pas en lisant un interminable livret.

Si vous êtes fan de The Witcher ou du tout récent Baldur’s Gate 3, et que vous n’avez pas la chance de pratiquer le jeu de rôle papier, Andor est une parfaite approche du genre. Même s’il n’est plus parmi les jeux de société les plus à la pointe du genre, son accessibilité et son monde d’heroic-fantasy bien léché en font un classique intemporel. À moins de 50 euros, n’hésitez pas. De longues heures d’aventure s’offrent à vous. Et si vous en voulez encore, de nombreuses extensions permettent de prolonger le plaisir.

Alternatives : Andor Junior (Iello) pour faire découvrir le jeu de plateau d’aventure aux plus jeunes. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu (Fantasy Flight Games) pour une expérience beaucoup plus complexe dans l’univers de Tolkien.

On ne vous propose que quelques jeux sur cette thématique des jeux de société proches des univers de jeux vidéo, mais la liste aurait pu être bien plus longue. Qui sait, peut-être reviendrons-nous vite avec une nouvelle sélection. En tout cas, n’hésitez pas à faire marcher les boutiques spécialisées de jeux de société, les petits éditeurs, et à demander conseils auprès des professionnels, car c’est par eux que passera l’avenir du genre.