GeniGods Nezha – Voyage dans la mythologie chinoise en 2028

La Chine continue d’investir sur le marché de l’A-RPG. Après le succès de titres comme Black Myth: Wukong, il était évident que d’autres studios allaient suivre le chemin de Game Science. GeniGods Lab a annoncé son prochain premier jeu pour PC et PS5, GeniGods Nezha, pour l’année 2028.

Si la vidéo d’annonce en soi est chiche en information, elle laisse entrevoir un style de jeu misant beaucoup sur la fluidité de ses combats. Que ce soit au sol ou dans les airs, GeniGods Lab promet des combats qui laisseront la part belle aux parades et aux esquives pour un jeu qui aura probablement un gameplay exigeant une fois manette en main.

GeniGods Nezha, une expression d’un genre de plus en plus prévalent

Le jeu présente un récit qui puise directement dans la mythologie chinoise de la Génèse. Le joueur incarnera la Perle Spirituelle, la première entité façonnée par la déesse créatrice Nuwa. Cette Perle Spirituelle, à travers l’aventure du jeu, sera amenée à s’allier avec d’autres créatures divines afin de réparer le ciel, d’évoluer jusqu’à renaître en Nezha, la divinité rebelle de l’enfance.

Ce scénario sera le théâtre d’un gameplay très vertical, vendu comme original : on affrontera les boss gigantesques tirés de la mythologie en les escaladant et notre protagoniste manipulera l’eau sous toutes ses formes, avec une manière de bouger très fluide, inspirée du jeet kun do.

Au vu du scénario annoncé, GeniGods Nezha semble être un représentant des plus classiques du genre chinois du Xianxia, qui met en scène les périples de divinités. C’était déjà le cas de Black Myth Wukong. Les récits mythiques (xianxia) et d’arts martiaux (wuxia), sont généralement populaires, que ce soit sur le marché du jeu vidéo, ou, plus largement, du divertissement.

A titre d’exemple, depuis l’année dernière, ce n’est plus Disney, ni DreamWorks ou Sony Animation qui s’est vu attribuer la palme du film d’animation le plus rentable de l’histoire au box office. C’est Chengdu Coco Cartoon, avec Ne Zha 2, un titre qui adapte librement le récit de l’Investiture des Dieux. Dans le même temps, de nombreux jeux vidéo mobiles très populaires reprennent l’esthétique et des codes du xianxia et du wuxia pour mettre en valeur leurs personnages.

Avec un public chinois toujours plus nombreux, auquel les éditeurs occidentaux font des appels réguliers à travers des sorties remaniées, pensées pour s’attirer les bonnes grâces d’un public consommant de manière différente, il est logique que les éditeurs locaux, peu importe le média, trouvent un boulevard pour mettre en valeur des mythes et légendes que nos studios occidentaux ont ignoré, ou, tout au plus, mal maitrisé.

Un Nezha d’une banalité sans pareille ?

Cela dit, si le genre du xianxia et ses codes sont populaires et largement représentés ces dernières années, vient alors un revers de la médaille qui pourrait faire du mal aux développeurs de GeniGods Lab : de ce qu’on en a vu pour l’instant, si c’est techniquement très abouti et maitrisé, l’esthétique peine à convaincre. Elle est trop similaire à ce qui se fait déjà, alors même que le titre est annoncé pour dans deux ans. Si le studio n’a pas quelque surprise de réservé pour les joueurs, il y a fort à parier que GeniGods Nezha sentira le réchauffé pour sa sortie.

En même temps, c’est un virage serré qu’est en train d’opérer GeniGods Lab : le studio est, à l’origine, surtout connu pour son travail dans le milieu du jeu mobile. Que ce soit avec des licences connues, comme My Hero Academia, ou des projets originaux comme la série des Condor Heroes, GeniGods Lab a réussi à s’imposer comme un studio ayant sa place sur le marché mobile.

Avec GeniGods Nezha, le studio essaie de s’imposer sur une scène plus large avec un soutien de Sony pour tenir ses ambitions. Le titre porte beaucoup d’enjeux, et veut faire partie des jeux qu’il sera important de surveiller d’ici sa sortie. Avec une annonce aussi précoce, GeniGods Lab cherche à profiter d’un moment de popularité d’un genre et d’une esthétique : à voir si le studio réussira à tenir la route jusqu’à la ligne d’arrivée, dans deux ans au moins.