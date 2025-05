De retour des Geek Days Lille sans figurine, mais avec le sourire

Le plus gros rassemblement de perruques colorées a lieu en ce moment même à Lille. La capitale des Flandres accueille en effet jusque ce soir les Geek Days, cette énorme foire dédiée à la pop culture qui se balade dans différentes grandes villes de France (Lille, Caen, Rennes…). Visiteur régulier du salon, il nous avait semblé subir une petite évolution dans son édition 2023, évolution qui se confirme assez franchement avec l’organisation de cette édition.

Car les Geek Days ne sont plus cet énorme marché couvert à la figurine et aux tee-shirts dont on avait l’habitude il y a quelques années. Le salon a su se renouveler, se transformer, et franchement pour le meilleur.

Si la consommation y est toujours encouragée, c’est désormais sur des segments complètement différents que les kilomètres de rayons « statuettes anime/ manga », ou les dizaines de stands de tee-shirts. On trouve toujours les reproductions de katanas tirés d’animes à l’échelle 1/1, mais signe que les choses ont bien changé, impossible de trouver cette année le fameux vendeur de fruits secs !

Ainsi, une très large partie du salon est réservée aux créateurs plus ou moins professionnels qui viennent faire montre de leurs talents : illustration, diorama, amigurumis, bijoux, autoédition, cosplay… Les stands sont nombreux, variés et parfois surprenants. L’imprimante 3D tient désormais un rôle prépondérant dans la pratique du hobby, pour le meilleur comme pour le pire, et il ne faut pas trop se poser la question des copyrights et des droits d’auteurs, mais beaucoup de stands nous permettent de rencontrer des artistes et artisans passionnés.

L’autre versant des Geek Days, celui qui semble prendre de plus en plus d’importance, ce sont les activités. Car de plus en plus, on ne vient plus au Geek Days pour acheter/ dépenser, mais pour *faire*.

L’association A vous de Flipper a ainsi amené des flippers, dont certains très anciens, mais aussi des baby-foot et quelques jeux d’arcade pour créer une salle de jeux éphémère et accessible sans aucun paiement supplémentaire autre que celui du billet d’entrée à la convention. Des ateliers créatifs sont organisés tout au long du week-end, et lors de notre passage, l’un de ces ateliers proposait de fabriquer un diorama dans une pokéball. La cabine de doublage, qui remporte toujours un franc succès, fait aussi son retour…

Des tables de jeux sont disséminées un peu partout dans la convention, notamment grâce à l’éditeur Gigamic, un habitué des Geek Days, qui propose de découvrir ses jeux en y jouant, mais aussi avec des initiations au jeu de Go ou au jeu de rôles menées par des associations. La scène Just Dance, immanquable de ce genre d’événement est forcément de la partie, et il est possible de rencontrer quelques YouTubers, comédiens de doublage, et autres personnalités invitées (Brigitte Lecordier, Davy Mourier, …), parmi tout un tas d’autres animations (spectacle de Catch, un jeu inspiré du Burger Quizz…)

Le stand Nintendo, lui aussi un immanquable des événements « geeks » était bien présent, mais avait un petit goût d’anachronisme. Au moment de notre visite, l’animateur présentait Arms au public. Un jeu sorti en 2017 qui renforçait encore ce sentiment d’anachronisme quand tout le monde attend bien entendu la Switch 2 .

Mais ce qui nous a marqué lors de cette édition, c’est une certaine ambiance. Tout le monde semblait très heureux d’être là, exposants comme visiteurs. Les cosplay étaient très nombreux, y compris du côté du public, ce qui invitait à l’échange : un commentaire un compliment, deux personnages identiques qui se croisent et qui rejouent le même « Spider-Man »… On a échangé beaucoup de sourires, discuté avec des inconnus, demandé des photos qui nous ont toujours été accordées avec beaucoup de gentillesse…

La convention dure encore aujourd’hui toute la journée, puis ira à Brest (27 et 28 septembre) et Caen (11 et 12 octobre) avant de revenir à Lille (18-19 octobre)