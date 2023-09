Gargoyles Remastered – Les aventures de Goliath sont de retour

Série animé débutée en 1994, Gargoyles : les Anges de la Nuit nous raconte l’histoire d’un clan de gargouille aidant la police New-Yorkaise face aux nombreux malfrats sévissant dans la ville. Pour surfer sur le succès du dessin animé de Disney, et comme cela se faisait beaucoup à l’époque, un jeu vidéo Gargoyles est sorti l’année suivante sur Genesis (la Mega Drive américaine). L’excellent jeu de plate-forme aurait même dû sortir sur la console Nintendo de l’époque, la SNES, mais il n’en fut rien. Cependant, tout vient à point à qui sait attendre puisqu’un Gargoyles Remastered vient d’être confirmé à destination du PC et des consoles PlayStation, Xbox et donc Nintendo.

Déjà évoqué l’an dernier, Gargoyles Remastered a cette fois-ci bénéficié d’un trailer nous permettant de nous faire une première idée de ce qui nous attend. Passons sur la fonctionnalité classique de « Rewind », systématique aujourd’hui dans ce genre de remasterisation pour nous focaliser sur l’aspect du titre. Mais que s’est-il passé ? Pourquoi proposer un tel changement graphique ? D’aucun pourrait nous rétorquer qu’on se rapproche ainsi du rendu de la série originale, mais, ce faisant, nous est avis que tout le cachet du titre original s’est perdu dans cette métamorphose.

Heureusement, les équipes d’Empty Clip Studio, en charge du développement, ont eu l’excellent idée de nous permettre de switcher d’un rendu à l’autre. Ainsi, il sera possible de revivre presque dans les conditions de l’époque les aventures de Goliath, le confort de jeu en plus. Il ne faudra pas attendre bien longtemps d’ailleurs pour poser nos griffes dessus puisque Gargoyles Remastered sera proposé en numérique dès le 19 octobre prochain au prix de 14,99 €.

Pour les amoureux du format physique, il est à noter que Limited Run Games propose actuellement en précommande des éditions simples et collector du titre. Cette dernière, limitée et numérotée à 1800 unités pour la Switch, 900 pour la PS4 et 300 pour la Xbox One est proposée à un prix avoisinant les 200 €, taxes et port inclus. Pour ce tarif, bien élevé il faut l’admettre, nous aurons droit à un Steelbook (et le jeu physique, ce qui devient rare aujourd’hui, commandable seul pour 50 € environ), une affiche, un pin’s, une cassette VHS de la série et une figurine d’environ 40 centimètres de Goliath.

Si l’on peut tout de même se réjouir de l’arrivée dans une version remise au gout d’un jour d’un titre devenu culte outre atlantique, Gargoyles n’ayant jamais été proposé sur le vieux continent, on est en droit de s’interroger sur la pertinence de cette production, et surtout sur son timing de sortie. En se calant la veille de l’arrivée des mastodontes que sont Marvel’s Spider-Man 2 et Super Mario Wonder, c’est en quelque sorte Goliath qui se grime en David pour affronter ces deux Golgoth vidéoludiques.

Néanmoins, si Gargoyles Remastered n’a que peu de chances d’exister et de rencontrer son public, quel qu’il soit il serait dommage de complètement l’ignorer et, que ce soit à sa sortie ou un peu plus tard, il pourrait être intéressant de se (re)plonger dans ce pan, un peu caché, de l’histoire du jeu vidéo des années 90.