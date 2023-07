Un remaster ou une suite pour le Slender Man original

La plus iconique et élancée des creepypasta (légende urbaine issue d’internet) est de retour sous la forme d’un jeu vidéo. Dix ans après Slender: The Arrival, le studio Blue Isle Studios a publié un teaser cryptique accompagné d’un compte à rebours présent sur le site du jeu original et s’arrêtant à la date du 28 juillet prochain. Difficile de savoir pour le moment s’il s’agira d’une suite ou bien d’un remaster.

Sorti en 2013 et se définissant comme la suite directe du jeu Slender: The Eight Pages développé et édité par Parsec Produtions, Slender: The Arrival est considéré comme la version la plus aboutie des jeux mettant en scène le personnage du Slender Man. Ce dernier, de par sa nature de création du web, échappe à des questions de droits et de propriété intellectuelle. Car même si le dénommé Eric Knudsen est l’auteur du post original sur le forum Something Awful, ce sont les ajouts d’autres membres de la communauté qui ont également permis de façonner ce mythe moderne empruntant d’ailleurs au folklore nordique et aux récits de croque-mitaines.

On l’a ainsi retrouvé dans divers jeux indépendants et dans divers lieux, de la prison à l’hospice en passant par le carnaval. Bien souvent, la seule différence existant entre ces jeux à la mécanique similaire reste la map. On peut le voir également de manière détournée dans Fortnite où un personnage nommé Enderman semble être une référence directe au Slender Man.

En attendant une annonce plus exhaustive de Blue Isle Studios, on remarquera que la plupart des adaptations du Slender-Man avec des moyens plus conséquents et un rendu professionnel, comme le film sorti en 2018, ont majoritairement déçu le public. Une réception sûrement due à la nature même de ce genre de récits, jouant sur une apparente vraisemblance et un aspect (faussement) amateur avec lequel il faut savoir composer.