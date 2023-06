Phasmophobia – L’horreur arrive sur consoles et PSVR2

Lancé en accès anticipé fin 2020, Phasmophobia a su susciter l’engouement chez les joueurs adeptes d’horreur. Développé par Kinetic Games, le titre propose à des équipes de jusqu’à quatre joueurs d’explorer un bâtiment hanté pour récolter des informations sur l’esprit qui l’habite et tenter de déterminer à quel type d’entité ils ont affaire. Après avoir reçu de nombreuses mises à jour permettant d’élargir son contenu et de corriger des bugs, Phasmophobia est aujourd’hui prêt à débarquer sur Xbox Series et PS5, mais également sur PSVR2.

Dans un nouveau trailer, l’arrivée du jeu sur consoles est annoncé pour le mois d’août 2023. Il faut néanmoins préciser qu’il s’agira toujours là d’une version alpha, la copie devant encore être peaufinée avant une sortie officielle. Pourtant, cela ne devrait pas tellement refroidir le public, qui s’est montré très tôt au rendez-vous et a fait preuve d’un grand enthousiasme dès le début de l’accès anticipé, au point que les copies reprenant le modèle presque à l’identique n’ont cessé de fleurir sur Steam ces dernières années.

En effet, le caractère coopératif de Phasmophobia l’a très vite rendu populaire en stream, et c’est avant tout par Twitch que ce titre encore inabouti, travail d’un studio dont c’est la première production, a obtenu un retentissement inespéré. La dimension communautaire étant primordiale dans l’expérience, c’est donc sans surprise qu’il a été précisé que l’option du crossplay serait disponible, permettant de lancer une partie avec ses amis utilisant d’autres plateformes.

Cependant, la bonne nouvelle est sans doute surtout pour le PSVR2, dont le catalogue peine à s’étoffer, et à l’égard duquel le récent Playstation Showcase s’est montré plus que décevant. L’horreur est en effet un genre qui fonctionne particulièrement bien en réalité virtuelle, profitant tout particulièrement de l’utilisation du hors-champ et de la spatialisation du son pour insuffler l’angoisse. A ce titre, Phasmophobia ne fait pas exception et s’est déjà démarqué sur Steam VR.

Il faut dire qu’au-delà des éléments de gameplay basiques, Phasmophobia bénéficie d’un degré supplémentaire d’immersion par son utilisation de la reconnaissance vocale. Les joueurs sont ainsi amenés à communiquer entre eux par talkie-walkie interposés, à dialoguer directement avec les fantômes pour les interroger ou les provoquer, tandis que les entités peuvent écouter leurs échanges avec leurs coéquipiers (ou leurs cris paniqués) pour les localiser et les traquer.

Du haut de ses 96% d’avis positifs sur Steam (sur plus de 450 000 évaluations), le modeste jeu d’horreur de Kinetic Games pourrait bien être amené à devenir l’un des premiers titres phares de la PSVR2, faute d’annonces d’envergure pour la console. Il semble en effet qu’il ne faille pas compter directement sur Sony pour pousser du contenu sur celle-ci dans l’immédiat, et c’est donc peut-être pas les indépendants qu’elle trouvera sa raison d’être.

En attendant, la roadmap de Phasmophobia prévoit encore de nombreuses améliorations à venir, en prévision d’une sortie officielle qui devrait intervenir courant 2024 sur PC et consoles. La prochaine mise à jour est prévue dès le mois de juillet.