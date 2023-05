Fearfest 2023 – Deux nuits pour célébrer l’horreur en jeu vidéo

Le cinéma a le Festival de Gerardmer (héritier d’Avoriaz), le jeu vidéo a désormais le Fearfest, un évènement online dans la lignée du Summer Games Fest, à ceci près qu’il se concentre sur un pan particulier du jeu vidéo : l’horreur. C’est Feardemic, avec le soutient du site IGN.com qui est à l’origine et à l’organisation de l’évènement. Logique, le jeune éditeur indépendant est spécialisé dans la publication de titres qui sentent bon la joie de vivre (Terror – Endless Night, Remorse: The List, ou Darq sont parmi les titres à venir chez Feardemic).

Derrière Feardemic, et donc derrière le Fearfest, on trouve la Bloober Team, le studio polonais à qui l’on doit les Layers of Fear ou The Medium, et qui travaille actuellement au remake de Silent Hill 2. Autant dire des habitués de la sueur froide.

Néanmoins, le Fearfest n’est pas un événement promo pour Bloober Team, mais bien un petit festival à part entière où se croisent de nombreux éditeurs. L’édition 2022 – qui était aussi la toute première de l’événement – a ainsi vu défiler 73 éditeurs qui ont présenté 80 jeux ! Pour cette année, on nous promet la présentation des jeux d’horreur « les plus attendus de 2023 et 2024, ainsi qu’un tonne de jeux d’horreur indés qui seront couverts de façon atrocement détaillée » (extrait du communiqué de presse). Peut-on s’attendre aux premières images du remake de Silent Hill 2 ?

Le festival s’articulera autour de trois grands événements. D’abord, le Black Summer, le showcase précédemment décrit, avec des trailers en exclusivité mondiale (les fameux « World Premiere »). Puis les Horror Games Awards, qui, comme leur nom l’indique, récompenseront les titres les plus marquants du genre, selon les votes du grand public. Enfin, une conférence préparée par Digital Dragons et intitulée « La Science de l’Horreur » permettra d’écouter façon masterclass Wojciech Piejko de Bloober Team, Mikael Kasurinen de Remedy, Tom Heaton de Supermassive Games, et Kelvin Moore de Sumo Nottingham dans une conversation qui essaiera de saisir ce qui fait le succès des plus grands jeux d’horreur. Voilà qui s’annonce d’ores et déjà passionnant.

Le Fearfest se tiendra les 6 et 7 septembre prochain, tandis que la conférence Digital Dragons aura, elle, lieu le 15 septembre. Les évènements seront à suivre sur les réseaux du partenaire de l’événement, IGN (Twitch et YouTube). Pour suivre l’actualité du festival et pourquoi pas prendre part aux votes, rendez-vous sur le site officiel du festival Fearfest.