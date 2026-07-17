Premier revers pour le « gamewashing » de l’Arabie saoudite – GDQ rompt avec SNK

Nous en parlons régulièrement dans ces colonnes, l’Arabie saoudite investit depuis plusieurs années massivement dans le jeu vidéo. Le royaume possède ainsi entre autres des parts chez Nintendo, l’entièreté de SNK, et depuis peu, EA (Electronic Arts), grâce à une association financière avec notamment Jared Kushner, le gendre de D. Trump. L’objectif est double : d’abord diversifier des activités trop centrées sur une économie du pétrole vaguement ralentie, mais aussi se servir du média comme outil de soft power.

Jusqu’à présent, et même si un commentaire désagréable venait poindre ici et là, notamment chez les joueurs des Sims, le plan se déroulait plutôt sans accro, et l’identité du propriétaire n’a provoqué aucun ralentissement des ventes. Ainsi, EA Sport FC 26, postérieur au rachat, s’est ainsi beaucoup mieux vendu que l’opus précédent ; et la sortie de la Neo Geo AES+ fut un succès au-delà des prévisions les plus optimistes du fabricant.

Stream Ended Quick

Cependant, les premières oppositions commencent à se faire entendre. Games Done Quick, qui organise des streams de speedruns pour récolter des dons, devait tenir un événement sponsorisé par SNK pour le trentième anniversaire de Metal Slug. Or, le public habituel de l’organisation a rapidement fait entendre son mécontentement quant au choix du sponsor, du fait de la possession par l’Arabie saoudite de SNK, et de ce qui est reprochée à la monarchie en termes de respect des Droits de l’Homme. Games Done Quick va donc très rapidement interrompre l’événement.

« Nous avons entendu les inquiétudes de notre communauté quant à ce partenariat, et spécifiquement quant à l’actionnaire principal, le Fond d’Investissement Publique d’Arabie saoudite (PIF), et les craintes relatives aux Droits de l’Homme liées au gouvernement Saoudien. Nous n’accepterons pas d’argent de ce sponsor, ni ne continuerons à travailler avec lui. GDQ est engagé pour les Droits de l’Homme et l’inclusivité, et reconnait que ce partenariat entrait en conflit avec ces valeurs » – déclaration de GDQ sur les réseaux sociaux

Si la GDQ doit faire face à un petit bad buzz, sa réaction rapide et sans détours lui a permis de corriger le tir. Un bad buzz qui a aussi et surtout permis de mettre un coup de projecteur sur l’identité des propriétaires de SNK, que le grand public ne connaissait pas forcément, ainsi que sur cette stratégie de « gamewashing ».

Les affaires de la Monarchie saoudienne devraient rapidement s’en remettre, mais c’est bien une première (petite) fissure dans la coquille. Dans le même temps se joue actuellement à Paris la Coupe du Monde d’esport, là encore organisée par l’Arabie saoudite. Une compétition qui ne semble intéresser personne : certes, la Coupe du Monde de Football monopolise une grande partie de l’attention, mais alors que l’événement a démarré il y a déjà une dizaine de jours, aucun grand média jeu vidéo ne s’en fait le moindre écho…

On ne cachera pas notre satisfaction de voir que même à coups de millions de pétrodollars, il n’est pas si aisé de se servir efficacement du « gamewashing » !