Opération séduction pour la saison 3 de Fatal Fury: City of the Wolves

La semaine prochaine s’annonce chargée pour les fans de VS fighting tant il y a de rendez-vous à ne pas manquer. La sortie d’Avatar Legends, la dernière session de bêta ouverte de Marvel Tokon et le début de la troisième saison de Fatal Fury: City of the Wolves. Le jeu de SNK a connu quelques déboires avec ses fans non satisfaits des décisions résultant de l’acquisition de l’entreprise japonaise par l’Arabie saoudite. Une grande partie de la FGC n’a toujours pas accepté que Terry Bogard participe au soft power de la couronne de la péninsule arabique. Ainsi, même avec son gameplay précis et son roster conséquent, Fatal Fury: City of the Wolves n’a jamais rencontré le succès, ce qui interroge sur les raisons de sa longévité.

Une saison 3 et puis s’en va ?

Teasée dans une vidéo réalisée en animation, cette troisième saison est plus que généreuse. On y retrouve des personnages iconiques des jeux comme Duck « Ducky » King ou Kim Kaphwan et même des films avec Laocorn, le grand méchant du film de 1994, qui n’avait encore jamais été adapté.

Rick Strowd, le boxeur amérindien, ouvrira le bal dès le 23 juillet, puis un nouveau combattant sera ajouté chaque mois jusqu’à la fin de l’année. Un rythme totalement inédit pour un jeu de combat qui se veut équilibré et tourné vers le compétitif. De fait, cette saison ne durera que six mois au lieu de l’année habituelle.

Trois saisons étaient prévues par les développeurs dès le lancement de Fatal Fury: City of the Wolves. Cette accélération de la sortie des DLCs pourrait indiquer leur volonté de tourner la page pour passer à un autre projet. Après tout, malgré une bonne opinion des joueurs concernant son gameplay, assez pour mériter sa place dans les line-up des tournois, le jeu reste un bide en terme de ventes. C’est ce qui a poussé à la baisse du prix du jeu de base à 19,99€. Maintenant, les curieux pourront mettre la main sur la version complète pour seulement 49,99€. SNK tient donc son engagement tout en persistant à essayer de séduire les joueurs.

Les personnages mystères seront sûrement issus de collaborations avec d’autres univers du jeu de combat ou d’ailleurs pour coller aux saisons précédentes ou bien il pourrait s’agir des dernières grandes figures manquant à l’appel comme Ryuji Yamazaki ou Tung Fu Rue. Ce qui est certain c’est que SNK a besoin de relancer l’intérêt pour la série qui ne compte que peu de joueurs actifs se répartissant entre Fatal Fury: City of the Wolves et The King of Fighters XV. Cette troisième saison sonne comme un chant du cygne.