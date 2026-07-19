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Opération séduction pour la saison 3 de Fatal Fury: City of the Wolves

Fury: City of the Wolves présente sa saison 3

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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Fatal Fury: City of the Wolves

fatal fury city of the wolves jaquette

    • Développeur :

      SNK

    • Genre : Combat
    • Date de sortie : 21/04/2025
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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