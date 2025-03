Fatal Fury: City of the Wolves – Une étrange collaboration annoncée

Il y a plus de deux années maintenant, SNK annonçait le développement d’un nouvel opus dédié à sa série de combat ayant fleuri dans les années 90 : Fatal Fury. Une heureuse révélation qui remettait ainsi une série révolue sur la scène très restreinte mais très disputée du Versus Fighting.

Avec une telle annonce, le studio japonais ameutait logiquement les fans de la première heure. Et, il faut croire qu’ils ne sont pas les seuls à être concernés. En tout cas, c’est ce que porte à faire croire la dernière nouvelle qui vient de nous être communiquée. Une nouvelle qui, selon un certain point de vue, apporte un certain degré d’absurdité.

Car oui, comment ne pas être totalement étonné de la présence au casting d’un certain Cristiano Ronaldo ? Certes, assister à la possibilité de fouler le sol des arènes numériques concoctées par SNK dans la peau du célèbre footballeur peut être une idée quelque peu séduisante, du moins, pour le fan… Ceci étant, il est bien difficile de considérer d’un œil favorable ce que l’on pourrait appeler une immixtion.

Outre le décalage quelque peu amusant que cette greffe peut apporter (et notamment dans le panel d’attaques dispensées à notre personnage), cet ajout sera également révélateur de l’influence qu’exerce le principal mécène de SNK qui n’est autre que le royaume d’Arabie Saoudite, lequel (on le rappelle) possède des parts non négligeable de la société japonaise. Un royaume auquel est directement rattaché le personnage concerné depuis son arrivée dans le pays en 2023.

Et cela pose question quant à la direction vers laquelle sont dirigés le jeu et le studio. En effet, comment ne pas voir, à travers cela, la perte de l’indépendance même du studio ? Alors oui, cela reste à prouver, mais n’a-t-on pas ici un exemple de ce que la mise sous tutelle d’une autre entité peut donner sur la création, à savoir la dépersonnalisation de l’œuvre à la faveur d’intérêt jugé plus important. En l’occurrence, ici, il s’agirait d’une stratégie marketing.

Après, cela ne dévalorisera certainement pas la qualité du titre (Fatal Fury: City of the Wolves est attendu pour le 24 avril sur PC et consoles), mais tout de même, il est difficile de ne pas voir en cet ajout une sorte de parasitage. D’autant qu’il existe le biais des DLC, toujours plébiscité par les éditeurs…