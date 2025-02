Pokémon Go – Niantic envisage une vente record à l’Arabie Saoudite

Quelques semaines après avoir surpris le monde du jeu vidéo avec l’annonce d’un potentiel financement d’un DLC d’Assassin’s Creed Mirage, l’Arabie Saoudite continue de bousculer la sphère vidéoludique en mentionnant un éventuel rachat de la section gaming du studio Niantic mais aussi de Pokémon Go.

En 2012, Niantic avait déjà marqué de son empreinte le jeu mobile avec Ingress. Jeu massivement multijoueur basé sur la géolocalisation de l’utilisateur, Ingress avait de son temps réussi à fédérer un nombre important de joueurs avec plus de 14 millions de téléchargements recensés en 2016. Et c’est justement en 2016 , suite au succès plus que confortable d’Ingress, que Nintendo décide de s’associer à Niantic pour préparer son incursion sur le marché du jeu mobile avec la licence Pokémon. Et la suite nous la connaissons tous. Pokémon Go est un succès immédiat. Tous les mois, ce sont plus de 81 millions d’usagers qui se connectent sur l’application pour chasser moult Pokémon dans leur environnement.

Aujourd’hui, grâce à Bloomberg, nous apprenons que Niantic serait en négociation avec l’Arabie Saoudite, et plus particulièrement avec Savvy Games, pour vendre Pokémon Go et toute sa division jeux vidéo pour la modique somme de 3,5 milliards de dollars. C’est la firme Scopely, une des nombreuses filiales de Savvy Games, qui chercherait à mettre la main sur le précieux ouvrage de Niantic. Il est à noter que Niantic et Savvy Games ne sont pas étrangers l’un et l’autre. En effet, un précédent accord entre les deux parties remontant à 2024 a permis à Niantic de s’étendre sur le territoire d’Arabie Saoudite mais également en Egypte et aux Emirats Arabes Unis.

Acquis en 2023 par Savvy Games, Scopely n’est pas novice dans l’industrie du jeu mobile. On lui doit notamment des titres tels que The Walking Dead: Road to Survival, Stumble Guys ou encore Marvel Strike Force. La future acquisition de Pokémon Go par Scopely renforcerait le studio en matière de divertissement mobile. Par corollaire, cette acquisition permettrait à Savvy Games de s’illustrer en tant que figure à suivre dans l’industrie. Le géant tout droit venu d’Arabie Saoudite possède déjà des parts de studios reconnus comme Electronic Arts, Take Two ou Activision. Cette lente progression illustre parfaitement l’ambition de Savvy Games, celle de devenir un des géants du jeu vidéo.

Mais avec un tel succès, pourquoi Niantic accepterait-il de vendre sa poule aux œufs d’or ? La réponse se situe quelques années auparavant, lorsque la formule Niantic n’allait pas forcément de soi. En 2022 et 2023, Niantic ferme ses deux créations Harry Potter: Wizards Unite et NBA All-World entraînant alors une vague importante de licenciement mais également des annulations de sortie, comme avec celle de Transformers: Heavy Metal. Ces échecs successifs contrebalancent quelque peu le succès de Pokémon Go. Il n’est donc pas étrange de voir le studio mettre son destin entre les mains de Scopely.

Ni Niantic, ni Scopely n’ont affirmé être au milieu de négociations. Toutefois, la source anonyme de Bloomberg assure que la transaction pourrait se faire dans les semaines qui arrivent.