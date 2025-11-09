Etrange Overlord – Le prochain titre de Sohei Nikawa (Disgaea) prend rendez-vous

NIS America est un éditeur plus que prolifique dans le domaine qui est le sien : le J-RPG. C’est par exemple à lui que l’on doit la très actuelle série des The Legend of Heroes, dont le prochain épisode arrivera d’ailleurs au début de l’année 2026 dans nos contrées. À ses côtés, on ne manquera évidemment pas de citer une autre saga plébiscitée : Disgaea. Une licence qui possède un lien certain avec le jeu dont il est aujourd’hui question puisqu’elle est signée du même créateur, Sohei Nikawa.

Etrange Overlord proposera aux joueurs de plonger dans la peau d’une dénommée Etrange von Rosenburg. Fille d’un duc accusée à tort d’avoir participé à l’assassinat du roi, elle échouera aux enfers. Un monde qui, dans bien d’imaginaires, suscite nombre terreurs ou répugnances, mais pas dans cet action RPG dynamique faisant en apparence la part belle à sa composition musicale. Bien au contraire.

Conquérir le trône d’enfer !

Comme Disgaea, on se retrouve face à un univers chaleureux tout plein de mignonnerie ; une douceur tirant notamment sa source de la population qui peuple cet enfer bigarré. C’est que les personnages ont droit à un soin tout particulier entre les mains de l’illustrateur du light novel Re Zero, Shinichiro Otsuka, dont le style se reflète tout naturellement sur les traits des protagonistes.

Mais si leur apparence n’est qu’agrément (quoique…), ces derniers n’en sont pas moins importants pour atteindre le principal objectif que représente la conquête de trône. Aussi ils seront sollicités dans la constitution d’équipes, comme c’est généralement le cas dans ce type de jeu. Et ces personnages pourront également être mis à profit lors de parties en multijoueur, accueillant entre 2 et 4 participants.

Quant aux mécaniques de jeu, Etrange Overlord tend à offrir un système qualifié d’original que l’on nous résume en une expression : “la voie tournante”. Cela consistera, selon les mots employés dans le descriptif, à ce que les “divers objets, bonus ou personnages tournent autour de la scène”. Qu’est-ce à dire ? Et qu’est-ce que cela apportera concrètement en termes de fun et de singularité ? C’est ce que l’on attend de voir.

Autrement, la nouvelle œuvre de Nikawa est attendue en début d’année prochaine sur nos machines, avec, heureusement, une traduction française. Mais quand exactement ? Eh bien, on l’ignore encore. Seulement, il n’y pas de risque à avancer une fenêtre située après le 26 mars (date de la sortie japonaise).