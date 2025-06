Ethereum se rapproche d’un seuil de prix important, que peut-on attendre ?

Si l’on regarde le prix d’Ethereum cette année, la déception est de mise. Alors que Bitcoin a déjà atteint plusieurs ATH, Ethereum n’en a encore atteint aucun. Le prix semblait bien orienté vers la fin de l’année dernière/début de cette année, mais malheureusement, une énorme chute a suivi. Entre-temps, Ethereum s’est plutôt bien remis de cette baisse, et il est temps de regarder à nouveau vers l’avenir. Le cours est passé au-dessus de plusieurs niveaux clés, ce qui redonne un peu de confiance aux investisseurs. Pourtant, en ce qui concerne Ethereum, il reste important de rester prudent, car les hausses précédentes ont souvent été suivies de corrections. C’est justement pour cette raison que nous examinons dans cet article différents facteurs pouvant influencer le cours.

Observer le comportement des investisseurs actifs

La société d’analyse Glassnode indique que le prix d’achat moyen des adresses Ethereum actives se situe autour de 2 900 dollars. Ce prix étant actuellement supérieur au prix du marché, cela diminue la probabilité que les investisseurs vendent déjà. Personne ne veut vendre son investissement à perte, et c’est bon signe. À noter que Ethereum valait déjà autour de 4 000 dollars au début de cette année, et qu’il reste donc suffisamment de marge de progression vers le haut.

Résistance autour de 2 800 dollars

Si l’on regarde le prix actuel, on constate qu’Ethereum évolue autour des 2 800 dollars. Les graphiques montrent qu’une hausse significative a eu lieu pour atteindre ce niveau. Tout cela semble assez bullish, mais malgré cela, les analystes signalent que nous nous trouvons actuellement dans une zone dangereuse. Autour de 2 800 dollars se situe un niveau fort, où une résistance importante est présente. Il faudra vraiment franchir ce niveau pour pouvoir envisager d’autres hausses. La période à venir sera donc très intéressante pour l’avenir du prix d’Ethereum.

L’analyse technique est positive, mais ne garantit rien

Les graphiques d’Ethereum montrent que la crypto se situe au-dessus de moyennes mobiles importantes. C’est généralement un signal positif à court terme. Cela peut en effet indiquer que les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. Il est toutefois important de souligner que l’analyse technique ne garantit rien. Elle permet de faire des estimations et peut offrir un avantage par rapport au reste du marché. Il faut simplement garder à l’esprit que les mouvements de prix dans ce marché peuvent changer très rapidement, et qu’il faudra donc adapter son plan régulièrement.

Que disent les perspectives pour la période à venir ?

