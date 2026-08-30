Elta: Defy All Gods – Quand Ratchet & Clank rencontre God of War

Si l’Opening Night Live de la Gamescom 2026 n’a pas été le théâtre de révélations mirobolantes, quelques trailers ont pu capter notre curiosité, notamment un certain jeu édité par Focus Entertainment. En effet, Afterburner Studios a pu présenter pour la première fois Elta: Defy All Gods, un jeu d’action-plateforme qui semble s’inspirer de ce qui se faisait de mieux pendant l’âge d’or du genre tout en l’adaptant aux standards actuels. Le studio fondé par Robert Taylor (directeur de la programmation), Ian Cofino (directeur des animations et des vfx) et Paul Svaboda (character et environment designer) n’en est pas à son premier coup d’essai.

Ils ont déjà participé chacun de leur côté au développement de plusieurs titres 2K ainsi qu’à celui de Gears of War. Et cela fait maintenant cinq ans qu’ils ont publié ensemble leur premier jeu, Dreamscaper un rogue-like plutôt ambitieux mais pas dénué de défauts. Avec ce nouveau projet, c’est le jour et la nuit en terme de qualité de production : c’est une évolution radicale !

How to train your dragon ? With Kung-fu !

Dans un monde SF aux textures baveuses dans lequel les dieux ont abandonné les créatures qui les vénèrent, Victus, un moine guerrier, use des arts martiaux pour faire retrouver de sa superbe à Elta, le dieu-dragon. Le héros taciturne, imposant et doux peut à la fois combattre au corps à corps des ennemis magiques, dans un style qui combine la boxe et le free-fight, mais il peut aussi effectuer des mouvements avec beaucoup d’agilité, aidé par les attributs élémentaires d’Elta.

On en apprend plus au sujet de la structure du jeu grâce aux déclarations de Robert Taylor sur LinkedIn : ce dernier précise que Elta: Defy All Gods sera un metroidvania. Il s’agira donc d’explorer plusieurs environnements au level design labyrinthique à la recherche de capacités pour Victus et Elta, leur permettant d’ouvrir de nouveaux passages afin de poursuivre leur quête. L’équipe d’Afterburner a prévu de nous faire vivre un voyage marquant, et pour s’en assurer ils ont fait appel à Dale North (Wizard of Legend ; Astral Ascent) pour composer la bande originale.

Être aux commandes de deux personnages simultanément, l’un posé sur l’épaule de l’autre, rappellera à coup sûr les classiques jeux de l’ère PS2, Ratchet & Clank et Jack & Dexter. On ressent largement l’influence de ces franchises sur Elta: Defy All Gods au travers des quelques phases de plateforming et d’exploration dévoilées par la vidéo. Pour ce qui est des combats, la comparaison tend davantage vers des titres plus récents. L’intensité des coups et des attaques spéciales rappelle les jeux d’action-aventure PS3 et la cinématographie marquée lorgne clairement du côté de God of War (2018) à qui il emprunte la puissance des impacts et la caméra épaule immersive.

Est-ce que l’avenir du jeu solo ne serait pas de revenir à la génération PS2, en mieux ? Pour l’instant, le mélange intelligent d’influences appréciées qu’incarne ce projet est plutôt prometteur et on comprend qu’il a séduit un éditeur tel que Focus Entertainment (Space Marine 2 ; Plague Tale ; Banishers…) tant la qualité paraît solide visuellement. On pourra bientôt déterminer si Elta: Defy All Gods est bien à la hauteur de ses promesses puisqu’il est destiné à sortir sur PC, PS5 et Xbox Series au début de l’année 2027. Et pour les plus impatients, il sera possible d’essayer sa démo dès le 1er octobre 2026.