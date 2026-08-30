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Elta: Defy All Gods – Quand Ratchet & Clank rencontre God of War

Elta: Defy All Gods la petite pépite indé héritière de l'ère PS2 ?

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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