Dementium: The Ward – L’asile ouvre à nouveau ses portes

Enfermé dans un asile mystérieux, le joueur doit survivre à des créatures inconnues et découvrir les secrets de son passé, un scénario audacieux pour la Nintendo DS à l’époque où la console faisait rêver avec son double écran, et où peu de gens imaginaient vivre un tel cauchemar sur ce support. Pourtant, une petite équipe de développeurs avait une idée précise en tête : y créer un survival horror en vue à la première personne. Sur une console dont le public était majoritairement jeune, le pari semblait atypique, tant sur le plan technique que sur celui du gameplay.

Jools Watsham et Gregg Hargrove se sont rencontrés en 1994, unis par la même passion pour la création de jeux vidéo. Après des années à travailler dans différents studios, ils décident de fonder le leur : Renegade Kid. À l’ère du carton de la PlayStation 3 et de la Xbox 360, la Nintendo DS jouissait aussi d’une grande popularité, et c’est sur cette machine que les créateurs voulaient lancer leur expérience, The Asylum. Un choix curieux au vu des plateformes disponibles à ce moment-là.

Un projet à financer, et un succès inattendu

La première étape consistait à trouver comment concrétiser cette vision. Pour le financement, pas d’autre choix que de conserver leur emploi le jour, tout en peaufinant leur projet la nuit. Cette débrouille leur permit d’embaucher Bob Ives comme programmeur. Développer un FPS sur Nintendo DS n’était pas chose aisée, surtout dans un style aussi peu répandu. Pour compenser les limites graphiques de la console, ils ont détourné le brouillard à distance (distance fog) pour créer un effet de lampe torche qui éclaire uniquement ce que le joueur voit, tout en renforçant l’ambiance oppressante du jeu.

Après avoir trouvé un éditeur, le jeu prit le nom que nous connaissons aujourd’hui : Dementium: The Ward. Il sortit le 31 octobre sur la Nintendo DS et devint rapidement un succès critique et commercial, avec plus de 100 000 exemplaires vendus dans le monde. Une version remastérisée sur Nintendo Switch et PlayStation suivra plusieurs années après sa sortie initiale.

Et aujourd’hui, le jeu refait surface avec une version remastérisée sur PC. Ce remaster est pris en charge par Atooi, le studio de Jools Watsham, permettant à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ce classique avec des graphismes améliorés, en résolution 4K et avec des contrôles optimisés. Le jeu sortira sur PC (Steam) le 27 octobre.