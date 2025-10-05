Le fantôme de Project Zero 2 refait surface

Durant le dernier Nintendo Direct, la série de jeux Fatal Frame (Project Zero en Europe) est revenue nous hanter avec l’annonce d’un nouveau remake sobrement nommé : FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE.

Le jeu suit deux sœurs jumelles, Mio et Mayu Amakura, qui se rendent près d’un ruisseau, guidées par leurs souvenirs d’enfance. Alors que Mio se remémore le passé, sa sœur ainée Mayu est attirée par un papillon écarlate qui la conduit vers un village mystérieux semblant ne pas exister. Nous explorerons l’histoire dans les yeux de Mio. Séparée de sa sœur, elle part à sa recherche équipée de l’objet emblématique de la saga : la Camera Obscura, un appareil capable de capturer et de sceller les ennemis qui feront face à la protagoniste.

Le remake proposera une refonte complète de l’original avec de nouveaux graphismes, des sons retravaillés et un ajustement des systèmes de jeu et des commandes. La Camera Obscura aura aussi de nouvelles améliorations qui restent encore floues pour le moment, une occasion de (re)découvrir le jeu de la meilleure des façons.

Une série commencée sur PS2, à l’arrêt depuis 10 ans.

Commencée en 2001 sur PlayStation 2 avec Fatal Frame, la saga a poursuivi son parcours jusqu’à son dernier épisode sur Wii U : La Prêtresse de l’eau noire. Depuis cette sortie en 2015, aucune suite n’a vu le jour. Les ventes décevantes, dues en grande partie à l’exclusivité Wii U et à un accueil mitigé, ont suffi à remettre la série au placard. Mais en 2021, l’éditeur a décidé de sortir un remaster de La Prêtresse de l’eau noire sur PC, Switch et PlayStation et Xbox, une manière de tester la popularité de la série avant d’envisager une véritable suite.

Malgré des ventes correctes, le jeu n’a pas créé d’engouement particulier. N’étant pas le plus apprécié de la licence, il paraissait donc logique d’espérer un remake d’un épisode plus emblématique aux yeux des fans.

Considéré comme le meilleur épisode de la série par un grand nombre de joueurs, le jeu n’en est pas à sa première réédition : initialement sorti sur PlayStation 2 en 2002, il a paru sur Wii, profitant des capacités de la console. Cependant, cet épisode étant resté exclusif, Koei Tecmo a décidé de revenir en force avec un remake destiné aux consoles actuelles. Une possibilité pour relancer enfin la saga et potentiellement donner un nouvel épisode si le remake rencontre le succès.

Le jeu est en cours de développement et sa sortie est prévue pour début 2026 sur Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam).