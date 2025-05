Dead By Daylight x FNAF – Terreur à Freddy Fazbear’s

Il est enfin (presque) là. L’un des chapitres les plus attendus de Dead by Daylight s’apprête à ouvrir ses portes avec l’arrivée tonitruante de l’univers de Five Nights at Freddy’s. Prévu pour un lancement complet le 17 juin, ce crossover promet une expérience à la fois familière et inédite, en plongeant les joueurs dans l’horreur animatronique typique de la franchise désormais culte.

Springtrap, le piège à ressort

Au cœur de ce nouveau chapitre trône Springtrap, figure emblématique et antagoniste ultime de l’univers Five Nights at Freddy’s. La légende macabre quitte donc les couloirs figés des pizzerias Freddy Fazzbear’s pour s’inscrire pleinement dans une boucle de gameplay jouable. Et il ne vient pas les mains vides : armé d’un inquiétant couteau à pizza et, surtout, d’une lourde hache de pompier, ce nouveau tueur fait de l’effroi sa spécialité, jouant avec la peur brute du jumpscare, en route pour devenir le nouveau cauchemar des survivants

Sa capacité spéciale lui permet de frapper une zone entière, révélant les survivants pris dans son périmètre. Plus cruel encore : si sa hache est lancée avec précision, elle peut se ficher dans le dos d’un joueur. Et lorsque Springtrap vient la retirer lui-même, c’est un véritable jumpscare à la sauce Five Nights at Freddy’s qui s’enclenche ; une mécanique aussi perverse qu’immersive, fidèle à l’ADN terrifiant de la franchise initée par Scott Cawthon.

Côté esthétique, le tueur s’offre plusieurs variantes : la tenue légendaire Glitchtrap, les très rares Clown et Toxic Springtrap, sans oublier une version incarnée et doublée par Matthew Lillard lui-même. L’acteur, déjà derrière le masque du personnage dans l’adaptation cinématographique de 2023, prêtera d’ailleurs à nouveau ses traits au terrifiant animatronique dans le second volet attendu en salles à la fin de l’année 2025. Une continuité bienvenue pour les fans, enchantés de voir cette incarnation prolonger son écho jusque dans l’univers vidéoludique.

Une pizzeria pas comme les autres

L’autre grande nouveauté de ce chapitre, c’est bien sûr la carte inédite : Freddy Fazbear’s Pizzeria. Reproduite dans ses moindres détails (scène musicale, cuisine, conciergerie ou encore salle à manger) elle se pare d’une ambiance délabrée, repensée par l’Entité. L’ensemble intègre des effets sonores, des jumpscares environnementaux, et même des caméos des membres du groupe Freddy, Chica et Bonnie inclus.

Mais l’empreinte de Five Nights at Freddy’s ne se limite pas aux murs de la pizzeria : en dehors de cette nouvelle carte, l’univers du jeu s’enrichit de dispositifs emblématiques de la licence. Portes de sécurité, caméras et bureau de surveillance s’invitent désormais sur l’ensemble des cartes, offrant aux survivants une chance d’observer les déplacements de Springtrap… à condition, bien sûr, de disposer d’assez de batterie pour alimenter leur vigilance.

Aucun nouveau survivant cependant à signaler dans ce chapitre, mais une sélection de cosmétiques aux couleurs de Freddy Fazbear permet aux joueurs de la Résistance d’afficher fièrement leur attachement à la licence, même en pleine fuite désespérée.

Un crossover qui fait date

Ce chapitre Five Nights at Freddy’s s’impose comme une pierre angulaire dans l’évolution de Dead by Daylight. Non seulement par la richesse de son contenu, mais surtout par la justesse avec laquelle Behaviour Interactive parvient à infuser l’essence même de l’univers de Scott Cawthon dans les rouages de son univers.

Entre paranoïa insidieuse, design sonore étouffant et mécaniques axées sur une tension psychologique constante, ce chapitre s’annonce aussi éprouvant que grisant ; Une offrande soignée qui comblera aussi bien les adeptes de Dead by Daylight que les inconditionnels de FNaF.

La version de test publique est déjà accessible pour les plus téméraires, impatients de croiser le regard vide de Springtrap dans les couloirs étroits d’une pizzeria délabrée. À vos batteries… et que la peur vous soit douce.