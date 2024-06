Licenciements – Behaviour Interactive (Dead by Daylight) tranche dans le vif

Dans un monde aussi versatile et concurrentiel que celui du jeu vidéo moderne, même le succès tonitruant du jeu de survie en coopération asymétrique Dead by Daylight ne suffit plus à garantir à ses créateurs la pérennité. Sorti en juin 2016, le jeu fait rapidement carton plein, si bien que de nombreux produits dérivés (dont certains encore à l’étude à l’heure où nous écrivons ces lignes) voient le jour. Les revenus du studio canadien sont multipliés par dix entre 2015 et 2021 et, comble de l’ironie au vu du sujet de cette news, Behaviour Interactive est même désigné parmi les environnements de travail les plus sains de l’industrie en 2018. Puis vient l’étrange période de la COVID-19 qui, pour bon nombre d’acteurs du jeu vidéo crée une bulle aussi lucrative que fragile. Behaviour passe dès lors de 575 employés – ce qui est déjà énorme pour un studio indépendant – à 1300 !

Toujours est-il qu’une bulle, ça éclate, tôt ou tard. Et les studios ayant recruté massivement pour produire énormément de contenu afin de contenter les millions de clients potentiels involontairement confinés chez eux ont fini par en payer les frais. La consommation de contenu vidéoludique stagne, les joueurs qui n’ont pas tous été durablement convertis ont fini par reprendre des activités plus variées, à l’extérieur notamment. C’est en janvier 2024 que Behaviour Interactive commence par licencier 45 personnes.

Aujourd’hui, nous apprenons que c’est 95 licenciements supplémentaires qui viennent dégraisser de manière brutale le studio, dont 70 rien que pour l’équipe principale située à Montréal. Rémi Racine, PDG du studio déclare dans un communiqué officiel :

« Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers tous les employés concernés. Bien que notre nouvelle vision stratégique et les changements qu’elle apporte aient nécessité la prise de décisions difficiles, nous sommes convaincus qu’elles assureront notre succès. Alors que débute un nouveau chapitre dans l’histoire du studio, notre engagement envers l’excellence de nos produits et de notre culture d’entreprise demeure absolu. »

Le communiqué de préciser que le développement de Dead by Daylight, toujours joué par de très nombreux joueurs n’en sera pas affecté. De plus, les projets annexes déjà évoqués en début d’article sont toujours dans les tuyaux. The Casting of Frank Stone, une aventure solo narrative conçue en partenariat avec Supermassive Games (Until Dawn) se verrait bien être le spin off de Dead by Daylight le plus ambitieux. Dans un autre registre, Behaviour Interactive a aussi investi dans l’événementiel avec l’acquisition de Fly Studio, entreprise experte en production d’expériences immersives, innovantes et multimédias.

Nous espérons que les développeurs concernés retrouveront vite une situation stable.