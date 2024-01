Dead by Daylight – Le nouveau cauchemar d’Alan Wake

D’un monde à l’autre les horreurs demeurent, et c’est d’autant plus vrai pour le pauvre Alan Wake porté par le triomphe d’Alan Wake II. L’écrivain va prochainement se retrouver parmi les autres survivants de Dead by Daylight, à devoir fuir d’autres monstres et déjouer leurs stratagèmes, tout en réfléchissant à une solution pour quitter cet endroit sinistre.

Disponible sur toutes les plateformes à partir du 30 janvier et fruit d’un partenariat entre Behaviour Interactive et Remedy Entertainement, l’introduction de ce nouveau Survivant est décemment scénarisée et place Alan dans un nouveau cauchemar alors qu’il essayait de fuir le précédent :

« Alors que je recherchais une sortie, les souvenirs d’un scénario que j’avais écrit pour Night Springs à propos d’un lieu inondé de brouillard ont refait surface. Encerclé par ce même brouillard, je devins un pion pris au piège. Je dois trouver une sortie. Réécrire ce scénario est la solution. »

Les acteurs Ikka Villi et Matthew Porretta prêtent de nouveau leurs traits et leur voix à Alan Wake, permettant aux joueurs d’entendre de nouvelles répliques de la part du malheureux écrivain.

Voici ses compétences de Survivant dans Dead by Daylight :

Champion de la Lumière : Cette compétence s’active lorsqu’Alan tient une lampe torche. Lorsque elle est allumée, le joueur gagne 50% de Hâte. Lorsque le Tueur est aveuglé avec succès, il est également Entravé de 20% pendant 6 secondes.

Aubaine : Illumination : Alan Wake peut créer des Totems d’Aubaine. Des carillons résonnent subtilement dans une zone de 24 mètres. Les Survivants présents dans sa portée voient alors l’aura de tous les coffres et générateurs en bleu. Si un Totem d’Aubaine est Ravivé, les autres Totems peuvent être Purifiés ou Bénis jusqu’à 10% plus rapidement.

Deadline : Lorsqu'Alan est blessé, cette compétence s'active et permet à Vérification de Compétences d'apparaître jusqu'à 10% plus rapidement. Par ailleurs, la pénalité en cas d'échec est réduite de 50%.

En parallèle avec l’ajout d’Alan Wake en nouveau Survivant, Dead by Daylight va accueillir son premier modificateur de jeu temporaire. Celui-ci, nommé Extinction des feux, va plonger les joueurs dans une « atmosphère terrifiante et dépouillés d’éléments de jeu familiers ».

Sam Lake, le Créateur Directif de Remedy, ne cache pas son enthousiasme à propos de ce caméo :

« Nous sommes à la fois excités et honorés de voir Alan Wake pénétrer le Brouillard de Dead by Daylight. Le lore des deux jeux est surprenamment compatible, une véritable connexion infernale. Avec Alan Wake II sorti, c’est le bon moment pour qu’un nouveau cauchemar ne commence. »

De notre côté, nous aurions sans doute également aimer voir un caméo de Sam Lake dansant au rythme de la BO du dernier titre de Remedy.