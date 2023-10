Alan Wake 2 – Remedy présente déjà ses premiers DLC payants

Cela faisait treize années que nous attendions la suite des aventures horrifiques d’Alan Wake et, maintenant qu’est disponible Alan Wake 2 sur consoles de dernière génération et PC, on peut dire que cette gestation ne s’est pas achevée de la meilleure manière qu’il soit. Les polémiques se sont enchainées, notamment en raison de sa disponibilité en dématérialisé uniquement, marquant un précédent dangereux pour l’avenir du jeu vidéo tel qu’on le connait aujourd’hui.

Pour autant, l’accueil critique, qu’il soit côté joueur ou presse, semble très bon si on en croit Metacritic et le titre est souvent qualifié de plus grosse claque technique existante. Cependant, en attendant d’avoir des résultats plus concrets quant à son éventuel succès commercial, il est intéressant de constater que Remedy, aux commandes d’Alan Wake 2, commence déjà à s’exprimer en détail sur le futur de son jeu.

Ainsi, on nous annonce qu’un mode « New Game + » sera très prochainement de la partie dans une mise à jour dont la date de déploiement n’a pas encore été précisée. On sait néanmoins que ce mode permettra, classiquement de reprendre l’aventure depuis le départ en conservant les acquis de sa première partie. Cette mise à jour inclura en sus deux chouettes surprises à destination des joueurs les plus acharnés. En effet, un mode de difficulté « Cauchemar » ainsi qu’un nouveau récit alternatif, comprenant de nouvelles pages de manuscrit et un nouveau contenu vidéo seront ajoutés gratuitement au contenu de base du jeu

Mais Remedy ne s’est pas arrêté en si bon chemin dans ses annonces puisqu’ont été détaillés les apports des deux extensions payantes, incluses dans l’édition Deluxe d’Alan Wake 2, à venir. La première, Night Springs devrait arriver à la fin du printemps 2024, quoique cette fenêtre soit susceptible d’être modifiée, tandis que la seconde, The Lakehouse arrivera plus tard dans l’année, sans plus de précisions.

Night Springs :

Visions et rêves. La fiction est écrite et devient réalité. La fiction s’effondre et ne reste que des mots sur une page. Ce sont ces histoires… à Night Springs.

Incarnez plusieurs personnages familiers du monde d’Alan Wake et vivez l’inexplicable dans plusieurs épisodes autonomes de Night Springs, une série télévisée fictive se déroulant dans le monde d’Alan Wake.

The Lakehouse :

La maison du lac est une installation mystérieuse située sur les rives du lac Cauldron, créée par une organisation gouvernementale indépendante pour mener des recherches secrètes… jusqu’à ce que quelque chose tourne mal.

Explorez Lake House et embarquez pour deux aventures distinctes alors que les réalités de Saga Anderson et Alan Wake se heurtent à nouveau.

Le cauchemar va donc pouvoir se prolonger pendant quelques heures supplémentaires en attendant l’hypothétique annonce d’une version physique complète pour consoles. Impossible pensez-vous ? nous n’en sommes pas si sûr même si, pour le moment, « aucun plan n’est prévu » en ce sens (quoiqu’une annonce contraire serait absurde en l’état puisque pénalisante pour les ventes numériques).

De fait, un peu comme l’a fait EA avec l’annonce tardive des versions PS4 / Xbox One de Star Wars Jedi: Survivor, ou comme les Stray, Kena: Bridge of Spirits, Baldur’s Gate 3 (dont une version boite est déjà disponible en précommande sur le marché asiatique) et tant d’autres encore arrivés en différés dans nos magasins préférés, on s’attend à une annonce dans quelques semaines ou mois de la part d’Epic Games, qui édite le jeu, annonçant avoir écouté sa communauté et proposant une édition physique complète de son titre.

Les amoureux des belles boîtes devraient donc se montrer patients car ce n’est qu’ainsi qu’ils auront une chance de voir arriver, l’an prochain éventuellement, le survival-horror de Remedy dans un écrin palpable. Nous aurons déjà un premier élément de réponse en suivant ses chiffres de ventes, mais si finalement celui-ci ne devait pas venir, il sera toujours temps le cas échéant de se rabattre sur une version complète et finalement moins chère d’Alan Wake 2.