Alan Wake – Le premier épisode recréé dans Fortnite !

Previously, in Alan Wake…

On savait qu’Alan Wake, le personnage, arrivait dans Fortnite sous forme de skin. Mais Epic Games va (encore) réussir à nous surprendre avec une idée encore jamais vue. Le premier jeu Alan Wake, sorti en 2010, est ainsi reconstruit dans Fortnite en utilisant l’outil UEFN (pour Unreal Editor for FortNite), qui dope le mode créatif du jeu à la puissance d’Unreal 5.

Accessible gratuitement via le mode créatif (en entrant le code suivant : 3426-5561-3374), ce « mini-remake » réalisé avec Remedy trouve particulièrement sa place alors qu’Alan Wake II arrive dès demain, 27 octobre, sur PC et consoles de dernière génération. La proposition de Fortnite et Epic Games peut ainsi constituer un excellent rappel des événements avant de se lancer dans la suite des aventures de ce Stephen King vidéoludique.

Un partenariat naturel, puisque qu’Epic Games est l’éditeur d’Alan Wake II, qui ne sera d’ailleurs disponible sur PC que via l’Epic Games Store. Mais c’est aussi un bon moyen pour Fortnite de se renouveler, et de montrer, à un moment où le jeu semble connaître un certain essoufflement, que la plateforme est encore capable de proposer de nouvelles idées.

Après le métavers mélangeant toutes sortes de licences dans un même environnement, après les concerts événements donnés au sein du jeu, après avoir retourné – littéralement – sa propre carte, Fortnite invente ici le jeu de rattrapage, permettant de sauter dans une saga sans passer par les premiers épisodes !

Si le studio Ryu Ga Gotoku passait par là, on est certain qu’un récap’ Fortnite des événements des sept premiers jeux Yakuzas (ou au moins de l’épisode 6 !) permettrait à un nouveau public de mieux comprendre ce qui a amené Kiryu à « effacer son nom » dans le jeu à venir d’ici quelques jours, Like A Dragon Gaiden !

Pour les allergiques à Fortnite, Alan Wake 1 dispose aussi d’un remaster sorti sur absolument toutes les plateformes en 2021. Pour les autres, allez jeter un œil à cette nouvelle proposition de Fortnite. Peut-être cela donnera-t-il l’idée et l’envie à d’autres créateurs de « récap’ » d’autres jeux (bon courage pour qui se lancera dans Kingdom Hearts… !) ?