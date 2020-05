Days of Play 2020 – Les promos PlayStation révélées

Death Stranding à 19€ pour les Days of Play ?

Cette année confirme donc que les Days of Play sont bien un événement annuel, et l’opération née il y a deux ans revient encore cette année. Certains marchands allemands notamment ont déjà mis les offres en ligne, et celles-ci, comme l’année dernière, concernent aussi bien les consoles et accessoires que les jeux. Pour l’instant, il ne semble pas qu’une édition spéciale de la console soit au programme, comme cela avait été le cas en 2018.

Contrairement aux promos régulières du PS Store, les Days of Play se tiennent aussi chez les revendeurs et autres boutiques physiques. Les jeux mis en avant cette année sont donc Death Stranding, The Last of Us, Days Gone and Spider-Man, qui seraient, à en croire les confrères allemands de playfront.de, chacun proposé à 19€. Si cela se vérifiait, il s’agirait d’une très très grosse promo pour Death Stranding à l’aube de son arrivée sur PC, le 14 juillet prochain, en exclu Epic Games Store.

D’autres jeux devraient rejoindre la liste de promos, comme Nioh 2, Dreams, Concrete Genie ou Medievil. Les abonnements PS Plus et PS Now seront aussi proposés en réduction, très probablement à -30%.

Côté matériel, une PS4 Pro 1To se verra accompagnée gratuitement de Marvel’s Spider-Man, The Last of Us Remastered et Horizon: Zero Dawn, pour son prix habituel de 399€ sans jeux. Les manettes DualShock 4 noires seront elles livrées avec une copie de The Last of Us Remastered offerte.

Enfin, on retrouvera comme l’an dernier des bundles PSVR incluant le casque de réalité virtuelle pour PlayStation 4 accompagnés de plusieurs jeux à prix réduit. Le pack semble être le même que pour les Days of Play 2019 (casque PSVR + PSVR Worlds, Skyrim, Astro Bot, Resident Evil VII et Everybody’s Golf VR en version dématérialisée), et on imagine que le prix sera aussi identique, à 229€.

On rappelle qu’à ce stade, il ne s’agit aucunement d’infos officielles, mais de fuites repérées sur certaines boutiques allemandes. Les Days of Play 2020 se tiendront du 25 mai au 8 juin. Les annonces de Sony devraient suivre dans les heures qui arrivent…