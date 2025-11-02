Darkwood 2 — La corruption s’exporte de Varsovie à Tachkent

Il y a huit ans sortait Darkwood, un jeu de survie hardcore en vue du dessus à l’esthétique et à l’atmosphère terrifiante. On apprend aujourd’hui que Darkwood 2 est en préparation : non pas développé par ses créateurs d’origine, les polonais de chez Acid Wizard Studio, qui conserve toutefois la propriété intellectuelle et supervise le projet, mais par l’équipe Russe de Ice-Pick Lodge à l’origine de la troublante licence Pathologic. Ce nouveau chapitre sera édité par Hooded Horse, un éditeur reconnu pour son soutien aux studios indépendants, offrant à la fois une rémunération équitable et une belle visibilité à leurs créations.

L’eau s’évapore, la peur s’enracine

Ce changement de studio s’accompagne également d’un changement de géographie : on quitte les campagnes polonaises pour l’Ouzbékistan, plus précisément le désert qui remplace ce qui fut jadis la mer d’Aral, laquelle était en réalité le plus grand lac du monde. On apprend que cette suite se déroulera quelques années après le premier opus et qu’il ne sera pas nécessaire d’y avoir joué pour comprendre les événements de Darkwood 2.

Comme dans le premier jeu, il faudra explorer, sans marqueurs de quête ni indications visuelles pour vous guider. Vous serez livrés à vous même, de jour pour collecter des ressources et explorer ce monde désolé, comme à la nuit tombée ou vous devrez survivre aux créatures et aux mystères qui hantent ce monde, et votre esprit, tout droit sortis du bois surnaturel, venu s’emparer cette fois de la mer d’Aral.

On y retrouvera donc le gameplay sans concession, brutal mais précis et tactique, toujours en vue du dessus. Il faudra expérimenter pour maximiser vos chances de survie face à des créatures capables de surgir de toutes parts. Fabriquez des objets de soin, des pièges, armes et de quoi vous barricader avant la tombée de la nuit. Des personnages inquiétants ont également été annoncés et vos interaction avec eux ainsi que certains choix que vous ferez lors de votre macabre aventure, façonneront le déroulement du jeu et vos destins croisés.

Quand l’homme a joué à Dieu, la mer s’est tue

Pour contextualiser les événements de Darkwood 2, voici un aperçu de la triste histoire de la mer d’Aral à laquelle on imagine que le jeu fera référence si l’on se base sur certains éléments de sa page Steam.

En 1918, les autorités russes commencent à détourner deux fleuves, l’Amou-Daria et le Syr-Daria, afin d’irriguer massivement les plantations de coton et de riz en Ouzbékistan (où se déroule Darkwood 2) et au Kazakhstan, dans le but de transformer la région et d’en faire un acteur majeur de l’exportation de ces cultures. Le problème, c’est que les canaux utilisés pour acheminer l’eau sont mal conçus et génèrent un gaspillage d’environ 70 % par évaporation. Et lorsque ces mêmes autorités décident, en 1960, d’accentuer ce détournement d’eau, la catastrophe écologique en devenir se mue en réalité : la mer d’Aral, autrefois la quatrième plus grande étendue d’eau au monde, s’évapore presque entièrement.

En conséquence, la quasi-totalité des espèces endémiques du lac disparaissent, et l’assèchement provoque une salinisation extrême des sols, rendant l’agriculture stérile. Sans compter les tempêtes de poussière chargées de sels et d’autres pesticides, provoquant des épidémies respiratoires, des cancers et des malformations chez les populations vivant à des dizaines de kilomètres aux alentours, ce qui entraîne à son tour la désertion de nombreux villages de pêcheurs.

En 1940, les Soviétiques transforment l’île de Vozrojdénié (ou île de la Renaissance) en centre secret d’armes biologiques, camouflé en site de recherche sanitaire. Ce site menait des expériences sur la peste bubonique, l’anthrax, la variole et d’autres agents pathogènes mortels. Il est abandonné en 1990, lorsque la mer se retire, exposant au monde des sédiments contaminés, heureusement neutralisés par des experts américains et ouzbeks. Sur la page Steam de Darkwood 2, on apprend d’ailleurs qu’un laboratoire biologique secret est plongé dans le silence sur une île lointaine, sans doute en référence à cette histoire révélatrice de la démesure humaine lorsqu’il s’agit de détruire.

Alors, bien que Darkwood 2 ne dispose pas encore de fenêtre de sortie, on sait qu’il paraîtra uniquement sur Steam et dans le Game Pass. En attendant, rien ne vous empêche de vous aventurer dans le bois obscur des campagnes polonaises du premier épisode, actuellement en promotion.