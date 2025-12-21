Coven of the Chicken Foot – Mère-grand part en voyage

Au milieu des jeux photoréalistes, la simplicité d’un décor peut rapidement intriguer grâce à une direction artistique épurée et rafraichissante. C’est un peu l’effet qu’ont provoqué les premières secondes de la bande-annonce de Coven of the Chicken Foot, nouvelle production de Wildflower Interactive. On y découvre une grand-mère aux pattes de poulet voyager aux côtés d’une créature moussue à travers un monde moyennement accueillant.

Les premières interactions entre les deux protagonistes du trailer suffisent à comprendre la dynamique du jeu ainsi que ses inspirations. Coven of the Chicken Foot propose une aventure en duo, entre une grand-mère aux possibilités limitées mais sur laquelle notre contrôle sera total, et son compagnon aux capacités plus grandes dont il faudra s’occuper indirectement afin que l’équipe puisse progresser. En bref, la combinaison qui avait fait le succès de The Last Guardian revient dans une nouvelle itération qui semble tout aussi prometteuse.

Pas facile le travail d’équipe

Cette idée d’aventure en duo a pu se décliner de plusieurs manières, affectant à la fois les relations entre les personnages de son histoire, mais aussi et surtout le gameplay. The Last Guardian a beau être un jeu solo, il est vécu comme une aventure en duo tant l’attachement avec le compagnon aux allures de gros chien volant se développe rapidement, et où il est à la fois la solution pour avancer, mais aussi une difficulté, dans la communication avec lui. À l’inverse, dans un jeu comme Brothers: A Tale of Two Sons, le fait pour le joueur de contrôler les deux protagonistes ne laisse que peu de places aux frustrations et victoires de la coopération, puisque tout dépend directement de celui qui tient la manette.

La seconde solution a beau être une formule plus répandue, elle retranscrit moins cette sensation de travail d’équipe, cœur des jeux coopératifs dont la popularité ne baisse pas. Il suffit de regarder les succès de Hazelight Studios pour comprendre que les aventures coopératives plaisent. Un jeu comme The Last Guardian va plutôt tenter de simuler cette coopération, dans ses moments difficiles où la communication ne passe plus, et ses moments d’allégresse où tout se passe comme prévu, et c’est cette voie que Coven of the Chicken Foot semble pleinement emprunter.

Une voie plus ardue, mais qui convient aux membres de Wildflower Interactive. Si le studio est nouveau, ses membres et surtout son créateur sont des vétérans. Bruce Straley, le fondateur du studio, est un ancien de Naughty Dog, pour lequel il a notamment dirigé The Last Of Us et Uncharted 4, et l’équipe compte des personnes ayant travaillé sur des jeux comme The Pathless ou Abzû. Un portfolio qui peut rassurer quant à la capacité du studio à produire une solide expérience Coven of the Chicken Foot n’a pas encore de date de sortie (2026 ?), mais il est possible de l’ajouter au wishlist sur Steam.