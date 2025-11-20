Corpse Party Tetralogy Pack – Trop malsain pour nos Switch ?

D’un certain point de vue, Corpse Party est une série assez populaire. Du moins, elle l’est suffisamment pour s’être créée, au cours de ses années d’existence, une solide communauté de fans. Et si ces derniers sont en grande majorité situés au Japon, il n’y en a pas moins dans le reste du monde. Seulement voilà, tous ne sont pas traités de la même manière. C’est en tout cas ce que l’on constate aujourd’hui avec l’une des mesures prises concernant la sortie occidentale sur Switch de Corpse Party Tetralogy Pack.

La compilation de visual novels qui devait, par sa présence sur le marché européen, se faire davantage connaître ne traversera donc jamais nos frontières. XSEED, son éditeur, l’a annoncé via un communiqué : Corpse Party Tetralogy Pack ne correspondait pas aux normes ; son contenu le disqualifierait purement et simplement pour une arrivée sur la machine de Nintendo. Ce qui peut paraître bien dommage, quand l’on sait qu’il y avait au sein de cette collection des titres inédits pour le marché auquel elle se destinait.

« Nous savons à quel point vous attendiez avec impatience la sortie du Corpse Party Tetralogy Pack. Bien que nous ayons déjà commercialisé des titres de la série Corpse Party sur consoles et boutiques numériques en Occident, nous avons été informés que le contenu de plusieurs jeux de la compilation n’était pas conforme aux directives actuelles des plateformes. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de commercialiser ces jeux comme prévu et avons donc annulé la sortie physique, ainsi que la commercialisation numérique des jeux Corpse Party inédits inclus dans le Tetralogy Pack. »

Rien n’entachera le mythe ?

Bien que fâcheuse, la décision ne surprend pas vraiment. Déjà, cette éventualité était connue depuis octobre au moins, mois pendant lequel XSEED émettait ses doutes. Ensuite, Nintendo étant ce qu’il est, soit une entreprise de plus en plus regardante sur ce qui a droit ou non d’être diffusé sur sa plateforme, il y avait motif à des craintes légitimes. D’autant que l’objet en question présentait, semble-t-il, des éléments à même de lui porter préjudice. Car, outre le gore caractéristique d’une production horrifique, du contenu sexuellement explicite était au programme.

Néanmoins, on pourrait quelque peu tempérer nos propos : Nintendo est-il réellement responsable de l’interdiction ? Ou doit-il seulement se conformer à des organismes extérieurs et dont la voix ne peut être remise en question ? Sinon comment expliquer une diffusion du jeu en question sur le territoire japonais ? À première vue, on dirait la chose suivante : le constructeur est sans aucun doute moins permissif en dehors de ses frontières, préférant ainsi préserver le sacro-saint mythe qui l’érige en fournisseur exclusif de divertissement familial.

Simples spéculations ? Peut-être. Néanmoins, la question de “différences de mœurs” semble être un bon point de départ à la réflexion. Il suffirait d’orienter nos yeux vers un passé pas très lointain pour être convaincu. Car oui, Corpse Party n’est évidemment pas le premier à être concerné (et ne sera pas le dernier). Ainsi, avant lui, ont pu être concernés par ce genre de réserve des titres comme Hyperdimension Neptunia Re;Birth ou encore Death and re;Quest: Code Z. Des titres qui, à défaut d’avoir leur place sur Switch, ont pu se trouver un public ailleurs (sur PlayStation notamment).

Quoi qu’il en soit, il est inutile de s’étendre en suppositions. Le fait est irréfragable : Corpse Party Tetralogy pack ne sortira pas en Occident. Cependant, si la pièce vous fait dangereusement de l’œil, il vous est toujours possible de recourir à l’import, l’anglais étant heureusement disponible au sein de la version japonaise. Seulement, au vu des coûts que cela peut engendrer, il est à espérer que Nintendo sera plus clément avec le nouvel opus à venir : Corpse Party 2: Darkness Distorsion, lequel est pour l’instant prévu sur Switch mais aussi sur PlayStation et Steam.