Des copies de jeux vidéo sur l’eShop – Nintendo complice ?

On le sait, ce que Nintendo déteste le plus au monde, ce n’est pas le JoyCon Drift (pourtant), mais qu’on utilise ses licences sans autorisation. De nombreux sites d’émulation en ont fait les frais. Certes, il s’agit de sites pouvant être qualifiés de « pirates », mais qui proposaient aussi un travail de conservation des jeux qu’aucun organe légitime, commercial ou non, ne produit actuellement.

Dernière victime du zèle des services juridiques de Big N, Palworld, légalement attaqué pour une sombre histoire de brevet concernant le fait de « jeter une balle sur une créature », la mécanique étant déposée. En vérité, on le sait, c’est la trop grande proximité a priori avec Pokémon qui gêne, alors même que le jeu, pour le peu qu’on y ait mis les mains quelques minutes, n’a absolument rien à voir avec ceux de Game Freak.

Pourtant, dès que ses propres IP ne sont pas concernées, Nintendo semble beaucoup plus souple avec les histoires de contrefaçon et de droit d’auteur. On se souvient du « Last of Us-like » qui était apparu sur l’e-Shop, qui n’avait pas tant posé problème qu’il n’avait fait rire…

D’autres pâles copies du genre se sont mises à fleurir sur la boutique Switch, avec assez clairement la volonté de tromper l’acheteur, et peu de réaction de Nintendo. C’est ainsi qu’il y a quelques semaines, Wren Brier, la créatrice d’Unpacking, a affiché sur Bluesky un développeur fort peu soucieux de la propriété intellectuelle, proposant toute une série de contenus titrés « Unpacking » et présentés pour leurrer les utilisateurs. Depuis, il semble que ces contrefaçons aient été retirées de l’eShop, au moins en Europe.

Mais un de perdu, dix de retrouvés ? Si ces faux Unpacking ont fini par disparaître, c’est un faux Black Myth Wukong qui est apparu sur l’e-shop US en précommande (sortie planifiée juste après Noël, pour dépenser ses cartes cadeau eShop ?). Avec un visuel assez certainement réalisé par I.A. et reprenant tous les codes de Black Myth Wukong, ainsi que quelques mots-clé du titre du jeu, Wukong Black Legend (!) est en fait un 2D platformer générique à des années lumières du hit chinois de 2024. Double déception, donc, pour l’éventuel acheteur : non seulement ce n’est pas le titre attendu, mais c’est en plus un jeu nul.

Le jeu n’est pas (encore ?) visible sur l’eShop européen, nous avons néanmoins un « Wukong’s Child: Monkey King Myth », là encore doté d’une illustration réalisée par I.A. et qui reprend certains codes évoquant Black Myth Wukong, mais de manière moins flagrante, et pour un jeu qui a lui aussi toutes les chance de décevoir son acquéreur, vu les quelques captures d’écran extrêmement pauvres.

Une pratique qui rappelle ces VHS et DVDs bon marché qui essayaient de se faire passer dans les supermarchés pour les blockbusters du moment… On s’étonne de la présence de ces titres sur l’eShop, vu la force de frappe dont Nintendo fait généralement preuve quand les copyrights sont enfreints. On n’ose croire que le laisser-aller ici constaté a quelque chose à voir avec les 30% que prend l’entreprise quand un titre est vendu sur sa plate-forme…