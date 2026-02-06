Combo Devils – un Kickstarter qui emballe les street-smashers

Révélé par un trailer en 2023 pendant le tournoi Watch the Throne, Combo Devils qui se revendique à la croisée entre Smash Bros. et Street Fighter a parcouru du chemin. L’équipe californienne de Punkzilla a fait tourner sa démo à travers le monde avec pour ambition d’améliorer son concept en plongeant au cœur de son public cible.

Et il y a trois jours, Punkzilla a lancé sa campagne de financement participatif sur Kickstarter. Le moment était venu de faire de nouveau appel au cœur d’un public devenu une véritable communauté, afin d’offrir la possibilité concrète de voir Combo Devils être commercialisé.

La garde, c’est « arrière » ?

Combo Devils se veut être la convergence du meilleur du genre combat plateforme et du jeu de versus fighting traditionnel. Imaginez des arènes, des personnages et des mouvements proches de Smash Bros. avec des mécaniques de gameplay provenant de Street Fighter. Et en supplément un mode roguelite. Un mode, qui rappelle encore une fois les heures passées sur le mode aventure de Smash. ou sur le dernier Street of Rage, dans lequel se développera le lore de l’univers et l’histoire des combattants, et jouable en coopération.

L’aspect couch game de Combo Devils est renforcé par la présence de modificateurs pendant les combats (mode métal ou géant par exemple), mais aussi de mini-jeux : le mode « target », « destruction de biens mobiliers » ou encore « football » ayant des réminiscences respectivement de Smash Bros., Street Fighter ou Rayman Legends.

Une idée à saluer qui permet de rallonger la durée de vie et de renouveler l’intérêt des joueurs qui s’intéressent plus au contenu solodes jeux de baston, souvent pauvre et délaissé au profit de la scène compétitive.

Ce qui n’empêche pas, par ailleurs, une ambition non dissimulée d’embrasser un design compatible avec la compétition – la stabilité des combats en ligne étant déjà garantie – puisque le jeu promet d’être équilibré et de disposer d’un suivi permettant que cela persiste à mesure que d’autres personnages seront ajoutés.

La marge de progression pourrait être assez importante dans ce jeu qui présente des interactions avec l’environnement, des éjections d’arène mais aussi des barres de super, la possibilité de faire des coups EX et d’épuiser l’endurance de l’adversaire pour le vaincre. Et oui, la garde est directionnelle et on peut faire des parry à la frame pour faire plaisir aux anciens.

Here come a new Stretch Goal !

Au travers d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du jeu, nous découvrons que le développement du jeu est très avancé. Ainsi, le financement participatif lancé le 3 février permettrait avant tout de conclure la conception du jeu plutôt que d’initier ou relancer le projet.

Les développeurs rassurent les contributeurs en affirmant avoir déjà conçu des jeux ensembles ou séparément pour d’autres compagnies. Déjà 4 combattants sont déjà entièrement modélisés, équilibrés et animés. Chacun avec leur propre palette de coups respectifs, une identité visuelle et une histoire. On aperçoit d’ailleurs que plusieurs autres personnages disposent déjà de visuels et de caractéristiques martiales. On peut ajouter à cela 6 arènes comportant murs, plafonds, zones ouvertes et confinées, plateformes multiples ou uniques, mouvantes ou statiques.

À l’heure où ces lignes sont rédigées, la campagne a franchi les deux premiers paliers permettant aux équipes de sortir une version terminée de Combo Devils. Les prochains paliers permettraient l’ajout d’un nouveau personnage (200 000$), d’un mode arcade (250 000$)…

Select your contribution

Pour l’instant, plus de 2 000 personnes soutiennent actuellement le Kickstarter de Combo Devils, dont quasiment un quart grâce à des dons compris entre 30$ et 125$. Cette tendance montre que les donateurs sont motivés à l’idée de jouer le plus tôt possible au jeu (177 backers ont payé 50$ pour l’accès à la beta, 147 backers ont déboursé 75$ pour la version collector du même pack) et qu’obtenir une version physique du jeu est important pour eux (32 backers ont choisi la version physique collector à 100$, 118 backers se sont tournés vers la version plus fournie à 125$ et 26 backers supplémentaires ont préféré la version ultime à 150$).

Malgré un jeu très avancé, il faudra patienter encore un peu

Si on en croit les réactions des joueurs capturées sur la vidéos lors de leurs parties sur la démo, le jeu pourrait être prometteur et il a déjà l’air de disposer de nombreux admirateurs qui souhaitent voir ce projet aboutir.

Punkzilla semble avoir capturé l’essence de ce qui plaît à une communauté grandissante de joueurs. On se retrouve dans ce projet aux airs de « si je pouvais faire un jeu, je pense qu’il ressemblerait à ça ». Un mélange efficace de mécaniques et de visuels familiers pris individuellement, mais qui une fois associés forment un tout cohérent doté d’une identité propre.

Pour le moment, Combo Devils est prévu uniquement pour une sortie sur Steam, en juillet 2027 si tout se passe comme prévu. La campagne de financement se terminera le 5 mars, et une fois le montant final annoncé d’autres informations seront publiées.