A quand un Super Smash Bros. sans Masahiro Sakurai ?

Il y a un an presque jour pour jour, après avoir enchanté l’ensemble des fans avec la sortie de Sora, le dernier joueur de l’inégalable roster de Super Smash Bros Ultimate (constitué de 82 personnages au total !), Masahiro Sakurai lançait une nouvelle chaîne Youtube, au contenu particulièrement intéressant, sur sa façon de concevoir des jeux.

Il y partage notamment un grand nombre de détails concernant les différents jeux Nintendo de son parcours, et met à disposition de tous des informations incroyables comme des esquisses et des prototypes du premier Super Smash Bros.

Dans sa dernière vidéo, Masahiro Sakurai revient sur son implication dans les différents opus, et notamment pour Super Smash Bros Brawl qui sortit sur la Wii en 2008. Quelques années auparavant, en 2003, dans un souhait d’indépendance, Sakurai quittait HAL Laboratory, un studio second-party historique de Nintendo (à qui on doit notamment Earthbound, la série des Kirby ainsi que celle des Super Smash…) dans lequel il avait commencé sa carrière de développeur.

Ce faisant, il se retrouva dans une situation quelque peu unique dans le milieu : il était le créateur de deux séries iconiques de la marque nippone, Kirby et Super Smash, mais exerçait désormais en tant qu’indépendant avec sa propre société, Sora Ltd (dont le nom résonne forcément avec l’ultime personnage du jeu).

Satoru Iwata, le regretté président de Nintendo de l’époque, viendra lui demander en personne de continuer à travailler sur la série des Super Smash Bros. au moment de l’annonce de Super Smash Bros Brawl à l’E3 2005, dont Sakurai n’était pas informé du développement. Après avoir mesuré la place de cette série vis à vis de ses autres contrats d’indépendant, il fit le choix d’accepter l’offre d’Iwata-san, et occupa par la suite la place de directeur du jeu qu’on lui connaît dans tous les opus jusqu’à Ultimate, avec une casquette de contractuel externe.

Aujourd’hui, après avoir annoncé à de multiples reprises son souhait de prendre du recul sur un travail dans lequel il se sera investi sans limites (souvent au détriment de sa santé), nous nous retrouvons dans une situation un peu similaire : Super Smash Bros a atteint un sommet de popularité avec l’opus Ultimate, sur une des consoles les plus vendues de tous les temps, et la question se pose de ce que peut devenir la série – véritable console-seller – alors que Nintendo évoque officiellement l’arrivée de sa future console pour l’année prochaine. Peut-on effectivement imaginer un prochain Super Smash sans Masahiro Sakurai ? Le monsieur répond à la question de lui-même dans sa dernière vidéo.

« Qu’adviendra-t-il après Smash Bros. Ultimate ? Une option serait de séparer la série elle-même du créateur original. Mais pour l’instant, du moins, je ne peux pas vraiment imaginer un titre Smash Bros sans moi. Vous pouvez penser que c’est une position naturelle pour quelqu’un dans mon rôle, mais je le dis en toute objectivité. (…) À l’heure actuelle, nous n’avons pas de personne capable de prendre la relève.

Smash Bros est un titre très important pour Nintendo, il est donc légitime de penser qu’il y en aura un autre, mais il va falloir travailler pour trouver la manière exacte d’y parvenir. Pour ma part, j’aimerais continuer à travailler avec Nintendo dans la mesure de mes possibilités. » – Masahiro Sakurai, directeur de la série des Super Smash Bros.

Il est indéniable que Sakurai-san a une place unique dans l’évolution de la série : programmeur sur tous les opus depuis ses prémices, il a une connaissance des moindres subtilités du gameplay. Parallèlement, il aura dû œuvré à l’obtention des droits des différentes licences pour permettre l’arrivée de chacun des personnages du jeu, et faire de chaque épisode de Super Smash de véritables encyclopédies du jeu vidéo, Ultimate étant à ce sujet un titre sans équivalent dans la sphère vidéoludique (à part peut être pour l’Atari 50). Il va de soi que les différents partenaires avec lesquels il a dû échanger pour permettre de créer ce roster préféreront rester en contact avec lui, plutôt qu’avec une personne qu’ils ne connaissent pas.

Mais surtout, Masahiro Sakurai est devenu la figure publique de la série, présentant toutes les vidéos d’annonce des personnages, avec un humour et une facilité de communication qui lui sont propres. La communauté des joueurs de Super Smash s’est attachée à lui, autant pour sa création que pour sa véritable passion de joueur.

On pourrait faire le parallèle avec la série des Zelda, dont les anciens directeurs, Eiji Aonuma et Shigeru Miyamoto, ont cédé la main pour n’œuvrer désormais plus qu’à la production, et imaginer que la série des Super Smash puisse évoluer sans son créateur. Mais ce serait oublier l’importance du double regard de développeur et de joueur qu’a Sakurai-san sur son œuvre, et la justesse des évolutions qu’il a pu apporter à la série ainsi qu’au genre du platform-fighter qu’il a inventé. Un genre dans lequel un seul jeu aura su s’imposer dans le temps : Super Smash. Avec ce recul, et même si la saga se devra finalement d’évoluer sans lui, il nous paraît impossible qu’un prochain épisode puisse être développé sans sa participation.